Top-Ergebnis bei Stiftung Warentest: Formil Colorwaschmittel von Lidlüberzeugt / Als einziger Anbieter erzielt Lidl mit seinem Formil Colorwaschmittel im Kompakt- sowie im Großformat gute Ergebnisse (FOTO)

(ots) -

Überzeugende Ergebnisse bei Stiftung Warentest: Das Formil

Colorwaschmittel von Lidl gehört sowohl im Kompaktformat als auch im

Großformat zu den Besten. Damit ist Lidl der einzige Anbieter, der

unabhängig von der Waschmittel-Größe eine gute Qualität bietet. Für

die Oktober-Ausgabe seines Magazins testete Stiftung Warentest

insgesamt 24 Colorwaschmittel. 13 Kompakte sowie 11 Pulver im bis zu

fünf Kilo schweren Pappkarton. Formil Colorwaschmittelkonzentrat

Ultra Plus erhielt die Gesamtnote 2,2 (Gut). Das Formil

Colorwaschmittel aus der 4,2 Kilogramm-Packung bekam die Note 2,4

(Gut).



Gutes Preis-Leistungsverhältnis im XL- und im Kompaktformat



Stiftung Warentest bescheinigt: Als einziges XL-Format kann das

Formil Colorwaschmittel von Lidl mit der starken Leistung der kleinen

Packung mithalten. "Qualität ist uns bei all unseren Produkten sehr

wichtig", sagt Jan Bock, in der Geschäftsleitung von Lidl Deutschland

zuständig für den Einkauf. "Auch von unabhängiger Stelle durch

Stiftung Warentest die Zuverlässigkeit unserer Artikel bestätigt zu

bekommen, freut uns sehr."



Beide Colorwaschmittel von Lidl entfernen zuverlässig Schmutz,

schützen die Farben und schonen die Textilien. Der Verpackungsaufwand

fällt bei Formil Ultra Plus mit "Sehr gut" aus, bei Formil Color mit

"Gut". Darüber hinaus überzeugen die Colorwaschmittel mit einem guten

Preis-Leistungs-Verhältnis. Pro Wäsche zahlen Nutzer 12 Cent für das

Kompaktwaschmittel und 10 Cent für das Großformat.



Lidl



Das Handelsunternehmen Lidl gehört zu den führenden Unternehmen im

Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. Die 39 rechtlich

selbstständigen Regionalgesellschaften mit rund 3.200 Filialen und

mehr als 75.000 Mitarbeitern sorgen täglich für die Zufriedenheit der

Kunden. Bei der Herstellung und Auswahl der angebotenen Waren hat



Qualität für Lidl höchste Priorität. Dafür setzt das Unternehmen auf

ein umfangreiches Qualitätssicherungssystem, das alle Schritte

entlang der gesamten Produktions- und Lieferkette kontrolliert.

Weitere Informationen zu ausgewählten Produktgruppen gibt es unter

www.lidl-lohnt-sich.de.







