Continentale-Studie 2016: Pflegestärkungsgesetz I bringt keine Entlastung

(ots) - Das erste Pflegestärkungsgesetz ist offenbar

überwiegend wirkungslos geblieben. Die Continentale hatte im Rahmen

ihrer Continentale-Studie 2016 insgesamt 1.000 Menschen befragt, die

privat eine oder mehrere Personen pflegen oder betreuen. "Hat sich

Ihre Situation durch das erste Pflegestärkungsgesetz seit 2015

positiv verändert?" lautete die Frage. Das Ergebnis: 9 Prozent

konnten die Frage gar nicht beantworten. 18 Prozent sagen, sie hätten

von dem Gesetz noch nie gehört. Und 47 Prozent sagen, ihre Situation

habe sich durch das Gesetz nicht positiv verändert. Lediglich 26

Prozent sagen, das Gesetz habe für eine Verbesserung gesorgt.



80 Prozent der Befragten gaben an, sich um eine Person mit einer

Pflegestufe zu kümmern. Selbst bei denjenigen, die einen Menschen mit

der Pflegestufe 3 versorgen, meinten 65 Prozent, ihre Situation habe

sich nicht verbessert oder sie würden das Gesetz nicht kennen.



Mit dem Pflegestärkungsgesetz I wollte die Bundesregierung die

Situation in der Pflege deutlich verbessern. Unter anderem stellte

sie mehr Mittel zur Unterstützung der häuslichen und ambulanten

Pflege zur Verfügung. Auch die Unterstützungsangebote für die Pflege

zu Hause wurden deutlich ausgeweitet.



Die Continentale-Studie erscheint jährlich und ist eine

Untersuchung der Continentale Krankenversicherung a.G. in

Zusammenarbeit mit TNS Infratest. Die komplette Studie kann kostenlos

unter www.continentale.de/studien abgerufen werden.



Über die Continentale Krankenversicherung a.G.:



Die Continentale Krankenversicherung ist die Muttergesellschaft

des Continentale Versicherungsverbundes. Sie ist ein

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Dank dieser Rechtsform ist

die Continentale geschützt gegen Übernahmen und in ihren

Entscheidungen unabhängig von Aktionärsinteressen. Gegründet wurde



sie 1926 in Dortmund aus der Eigeninitiative einiger Anhänger der

Naturheilkunde heraus.



Heute verwaltet die Continentale Krankenversicherung die Verträge

von rund 1,3 Millionen versicherten Personen und Beitragseinnahmen

von rund 1,5 Milliarden Euro. Damit gehört die Continentale

Krankenversicherung zu den zehn größten privaten Krankenversicherern

Deutschlands. Weitere Informationen finden Sie unter

www.continentale.de.







