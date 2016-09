Pfeiffer: Positive Wirtschaftsentwicklung darf nicht zu Selbstzufriedenheit verführen

(ots) - Keine neuen Belastungen für die Wirtschaft



Am heutigen Donnerstag stellen die führenden Wirtschaftsinstitute,

im Auftrag der Bundesregierung, ihre Herbstanalyse zur Entwicklung

der deutschen Wirtschaft und der Weltwirtschaft vorgestellt. Hierzu

erklärt der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion Joachim Pfeiffer:



"Erfreulicherweise ist der wirtschaftliche Ausblick für

Deutschland auch in diesem Herbst positiv. Der dauerhafte

Wirtschaftsaufschwung darf aber nicht dazu verführen, in der Endphase

der Legislaturperiode mit neuen Regulierungen leichtfertig die gute

Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft zu gefährden.



Insbesondere einige Vorschläge aus SPD-geführten Ministerien, etwa

zur Zeitarbeit und zu Werkverträgen oder zur sogenannten

Entgeltgleichheit, drohen gerade kleine und mittelständische

Unternehmen mit neuer, unnötiger Bürokratie zu überziehen und

gefährden massiv Arbeitsplätze. Die CDU/CSU wird sich derartigen

Versuchen entgegenstellen. Sie führen nur dazu, tausenden kleinen

Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen und zudem einen wesentlichen

Beitrag zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt leisten,

das Leben schwer zu machen.



Für das Jahr 2016 prognostizieren die führenden

Wirtschaftsinstitute ein Wachstum des BIP von 1,9 % und für 2017 von

1,4 %. Die Arbeitslosenquote bleibt mit 6,1% weiterhin niedrig, die

Anzahl der Erwerbstätigen wird ca. 500.000 über dem Vorjahr liegen

und im Jahr 2017 sogar rund 44 Millionen erreichen. Deutschland

profitiert dabei weiterhin von temporären Sondereffekten, wie dem

geringen Ölpreis, dem schwachen Euro und niedrigen Zinsen.



Nun gilt es, keine Selbstzufriedenheit aufkommen zu lassen und die

Anstrengungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit zu verstärken.

Hier hat Deutschland in diesem Jahr gegenüber anderen Ländern, etwa



den Niederlanden, an Boden verloren.



Positiv sind in diesem Zusammenhang die energiepolitischen

Entscheidungen, die auf Druck der CDU/CSU im Sommer 2016 getroffen

wurden. Erstmals wird für den Ausbau der erneuerbaren Energien ein

Ausschreibungssystem eingeführt. Dies wird mehr Wettbewerb in den

Erneuerbaren-Ausbau bringen und leistet damit in der Perspektive

einen Beitrag zur Entlastung von Haushalten, Industrie und Gewerbe

von den jährlich steigenden Stromkosten. Die Subventionslast für die

deutschen Verbraucher beträgt allein aufgrund des EEG jährlich rund

25 Milliarden Euro. Wir müssen daher auf dem mit der EEG-Novelle

eingeschlagenen Weg konsequent voranschreiten und die

Marktintegration der erneuerbaren Energien noch schneller

voranzutreiben."







