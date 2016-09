Vorverkauf für SWR3 Comedy Festival 2017 beginnt (FOTO)

Ab 4. Oktober 2016 Tickets erhältlich / "SWR3 Comedy Festival" vom

4. bis 6. Mai 2017 in Bad Dürkheim / Comedy-Stars und Newcomer auf

fünf Bühnen



Vom 4. bis 6. Mai 2017 findet das zweite "SWR3 Comedy Festival" in

Bad Dürkheim statt. Stars und Newcomer der Comedy- und Kabarett-Szene

bieten an drei Tagen auf fünf Festivalbühnen ein abwechslungsreiches

Programm. Dabei sein werden u. a. die SWR3 Comedians Zeus &

Wirbitzky, Pawel Popolski, Barbara Ruscher, Johann König, Mundstuhl,

Urban Priol, und die A-cappella-Virtuosen von basta. Der Vorverkauf

startet am 4. Oktober 2016. Karten sind unter der Tickethotline:

07221 300 300, auf SWR3service.de und bei den

Reservix-Vorverkaufsstellen in Bad Dürkheim erhältlich.



SWR3 Programmchef Thomas Jung zum vielfältigen Programm 2017: "Das

Publikum wird die Vielseitigkeit der deutschen Comedy-Szene erleben.

Stars und Newcomer, Kult und Trends. Auf den Bühnen in Bad Dürkheim.

Aber auch in SWR3, im Fernsehen und im Video-Livestream. Nach dem

Auftakterfolg in diesem Jahr, wird das Festival 2017 noch etwas

größer."



"SWR3 Comedy Festival" 2017 mit Zeus & Wirbitzky, Mundstuhl, basta

und vielen mehr Die Kultmoderatoren Zeus & Wirbitzky begeistern das

SWR3 Land nicht nur im Radio, sondern auch mit ihren Bühnenshows -

unterstützt werden sie dabei von ihren Alter Egos wie "Old

Plapperhand und seinem weißblauen Bruder" oder "Peter Gedöns".

Ebenfalls mit dabei sind die beiden Comedians von Mundstuhl:

Echo-Preisträger, waschechte Hessen und bereits seit 20 Jahren ein

fester Bestandteil der Comedyszene. Hochkarätiges Kabarett bieten

Urban Priol, der mit scharfer Beobachtungsgabe gesellschaftliche

Ereignisse kommentiert und Barbara Ruscher, die sich auch den letzten

Tabus der Gegenwart widmet. Johann König, poetischer Pyromane, hat

mit seinen "gestammelten Werken" schon zahlreiche Zuschauer



begeistert - jetzt stammelt er auch um das Lächeln des Bad Dürkheimer

Publikums. Pawel Popolski, Erfinder der "Popolski Musik", bietet mit

seinem Programm einen neuen Zugang zur Musiktheorie. Die fünf Musiker

von basta beenden jede Diskussion darüber, was erstklassige

A-cappella-Musik bedeutet - das beweisen sie auch auf der

Festivalbühne. Von klassischer Stand-up über Kabarett bis zur

Puppet-Comedy (mit Benjamin Tomkins) bietet das "SWR3 Comedy

Festival" 2017 erneut viele Gründe für das Lachen an der Weinstraße.



Kostenfreies Rahmenprogramm



Festivalbesucher können die einzelnen Shows auf einer

Videoleinwand auf dem Bad Dürkheimer Schlossplatz live miterleben.

"SWR3 Morningshow"-Moderator Jonathan Schächter interviewt täglich

vor den Veranstaltungen auf der Live-Bühne Comedy-Stars und

New-Comedy-Künstler. Auch Partynächte sowie ein verkaufsoffener

Samstagabend gehören zum Rahmenprogramm des Festivals. Auch per

Livestream auf SWR3.de können die Shows verfolgt werden.



Ticketverkauf



Tickets gibt es ab dem 4. Oktober 2016 unter der Tickethotline:

07221 300 300, auf SWR3service.de, bei allen

Rheinpfalz-Geschäftsstellen und teilnehmenden Servicepunkten sowie

bei der Reservix-Vorverkaufsstelle der Tourist Information in Bad

Dürkheim. Die Eintrittspreise für die je 60-minütigen Shows liegen

zwischen 8 und 19 Euro. SWR3 Club-Mitglieder erhalten vergünstigte

Preise.



Comedy im SWR3 Programm verankert



Neben Musik und Information ist Comedy bereits seit vielen Jahren

eines der wichtigsten Programmelemente bei SWR3. Serien wie etwa

"Feinkost Zipp", "Taxi Sharia", "Jogis Jungs" sind in der deutschen

Radiolandschaft zum Kult geworden. Aus der Comedy-Schmiede im

Südwesten stammen Stars wie Anke Engelke. Seit 2007 ist Andreas

Müller Comedy-Chef von SWR3 und prägt das Programm, ebenso wie das

Moderatoren-Duo Zeus und Wirbitzky, das in Bad Dürkheim den Abschluss

ihrer aktuellen Live-Tour feiert. Das "SWR3 Comedy Festival" bietet

seit April 2016 großen Stars und vielversprechenden Newcomern einen

Treffpunkt. Das Festival findet dort künftig jährlich statt und gibt

einen Überblick über die aktuelle Comedy-Szene.



