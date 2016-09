VhU Geschäftsstelle Rhein-Main-Taunus zu den Arbeitsmarktzahlen im September 2016

(firmenpresse) - Avenarius: „Kinder nicht an Arbeitslosengeld-II-Bezug gewöhnen“ // Ein Elternteil aus Großfamilie in Arbeit oder Maßnahme bringen



Frankfurt am Main. Die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Wiesbaden hat im September 2016 saisonbedingt abgenommen. Im September meldeten sich 2.480 Menschen arbeitslos, zugleich meldeten sich 3.052 Personen aus der Arbeitslosigkeit ab. Insgesamt waren 15.252 Menschen arbeitslos, 546 weniger als im Vormonat. „Die gute Lage am Arbeitsmarkt muss jetzt auch dafür genutzt werden, die Weichen für die nächste Generation richtig zu stellen. In Darmstadt, Frankfurt, Kassel, Wiesbaden und Offenbach bekommt mindestens eins von fünf Kindern Geld vom Jobcenter. Vor allem bei den hessenweit rund 15.000 Familien mit Kindern, in denen beide Eltern gar nicht arbeiten, besteht dringender Handlungsbedarf. Wir fordern die hessischen Jobcenter auf, sich intensiv um diese Familien zu kümmern und mindestens ein Elternteil in Arbeit oder notfalls in eine Maßnahme zu vermitteln. Kinder brauchen Vorbilder und dürfen nicht in dem falschen Glauben aufwachsen, dass Wohnung, Essen und Kleidung auf Dauer und ohne Gegenleistung vom Amt bezahlt werden“, sagte Friedrich Avenarius, Geschäftsführer der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU), Geschäftsstelle Rhein-Main-Taunus.

Avenarius ergänzte, dass die Jobcenter schnell viel erreichen könnten, wenn sie sich auf größere Familien konzentrierten. „In rund 4.400 Familien mit drei oder mehr Kindern in Hessen arbeiten beide Elternteile überhaupt nicht. In diesen Familien gehen allein die Kinder hoffentlich regelmäßig in Kindergarten oder Schule, aber die Erwachsenen bleiben zu Hause. Kinder brauchen jedoch dringend Eltern, die einen geregelten Tagesablauf und die Anstrengung für die Finanzierung der Familie vorleben. Wenn das Jobcenter nur jeweils ein Elternteil einer Großfamilie in Arbeit vermittelt, kann es für viele Kinder gleichzeitig Vorbilder schaffen“, sagte Avenarius.

Das Gesamtangebot an offenen Stellen im Agenturbezirk Wiesbaden beläuft sich auf 7.095 und damit auf mehr als doppelt soviel, wie bei den Agenturen gemeldet. Denn mit Internet, Zeitung oder persönlichem Netzwerk nutzen die Unternehmen auch andere Wege für die Arbeitskraftsuche.



