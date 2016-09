Mauritius-Roadshow vom 10 bis 13. Oktober 2016

Die Trauminsel tourt in diesem Jahr durch Leipzig, Hannover, Oberhausen und Friedrichshafen. Expedienten und Reiseveranstalter erhalten aktuelle Informationen aus erster Hand



Im Oktober diesen Jahres ist es wieder so weit ? Mauritius geht auf Tour. Die vielfältige Traumdestination im Indischen Ozean lädt Expedienten und Reiseveranstalter ein, sich im Rahmen der diesjährigen Roadshow der Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) über das umfassende Angebot und interessante Neuigkeiten der Insel zu informieren. Gemeinsam mit 12 Hotel- und Airline-Partnern steuert MTPA die Städte Leipzig, Hannover, Oberhausen und Friedrichshafen an ? jeweils zwischen 18.30 und 22 Uhr in Locations mit mauritischem Flair.



Expedienten und Veranstalter sind ab 18:30 Uhr auf einen Welcome-Cocktail eingeladen. Im Anschluss daran startet die virtuelle Reise über die Insel in Form einer unterhaltsamen Quizshow. Neben einer abwechslungsreichen Präsentation des Fremdenverkehrsamtes gibt es die Möglichkeit zum direkten Austausch mit den Repräsentanten aus der Hotel- und Airlinebranche:



Aanari Hotel & Spa



Air Mauritius



Beachcomber Hotels



Constance Hotels & Resorts



LUX* Resorts



Maritim Resort & Spa



Outrigger Mauritius Resort & Spa



South African Airways



Shanti Maurice



Sun Resorts Ltd.



The Residence



VLH Veranda & Heritage Resorts







Ein Stehbuffet sorgt für das leibliche Wohl. Das Ende der Veranstaltungen ist für ca. 22:00 Uhr angesetzt.



Anmeldungen sind unter untenstehenden Links bis zum 07. Oktober 2016 möglich. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist die Teilnahme erst bestätigt, wenn eine entsprechende Rückmeldung nach Ablauf der Frist erfolgt ist.



Interessenten können sich ab sofort über die folgenden Links online für die Teilnahme an der Mauritius Roadshow registrieren .













Montag, 10. Oktober 2016 Leipzig, Kulturhafen Riverboat



http://bit.do/MauritiusinLeipzig











Dienstag, 11. Oktober 2016 Hannover, 12 Apostel



http://bit.do/MauritiusinHannover











Mittwoch, 12. Oktober 2016 Oberhausen, Schlossgastronomie Kaisergarten



http://bit.do/MauritiusinOberhausen















Donnerstag, 13. Oktober 2016 Friedrichshafen, MS Königin Katharina



http://bit.do/MauritiusinFriedrichshafen

















Kurzinfo Mauritius



Mauritius liegt im Indischen Ozean, etwa 800 Kilometer östlich von Madagaskar. Die Vulkaninsel ist berühmt für die Herzlichkeit seiner multikulturellen Bevölkerung, für weiße Sandstrände sowie für erstklassige Hotels. Dank des subtropischen und beständig warmen Klimas ist Mauritius ein ganzjähriges Urlaubsziel. Die Insel ist ideal für Wassersportler, Golfer, Wanderer, Kulturliebhaber, Wellness-Gäste, Hochzeitspaare und für Familien.



Direktflüge von Deutschland dauern ungefähr elf Stunden. Während der europäischen Sommerzeit beträgt die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Mauritius lediglich zwei Stunden. Besondere Impfungen sind nicht notwendig. Hauptstadt der repräsentativen Demokratie ist Port Louis. In Mauritius und auf der dazugehörenden Insel Rodrigues wohnen 1,2 Millionen Menschen. Hindus, Muslime und Christen leben in dem Inselstaat friedlich miteinander. Englisch ist die offizielle Amtssprache. Im Alltag wird neben Englisch auch Französisch und Kreolisch gesprochen. Weitere Informationen zu Mauritius unter www.tourism-mauritius.mu: http://www.tourism-mauritius.mu/



Die Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) ist eine halbstaatliche Organisation, die 1996 per Gesetz (dem MTPA Act) geschaffen wurde. Die Organisation arbeitet auf Weisung des Ministeriums für Tourismus, Freizeit und Außenkommunikation.



