IT-Komplettdienstleister GISA wächst und erweitert Vertriebsgebiet.

Vom Standort Dortmund aus sollen neue Aufträge vor allem aus der Energiewirtschaft gewonnen werden.

(firmenpresse) - Der IT-Komplettdienstleister GISA aus Halle an der Saale expandiert nach Westdeutschland. Mit einem neuen Standort in Dortmund will das Unternehmen ein weiteres Vertriebsgebiet erschließen.

Bisher war das Unternehmen vorrangig aus Deutschlands Mitte heraus als IT-Partner für die Energiewirtschaft im Einsatz. Die neue Niederlassung beruht auf einer strategischen Entscheidung: "Mit unserem Standort in Dortmund verstärken wir die Präsenz in Westdeutschland und rücken damit noch näher an eine unserer wichtigsten Zielgruppen heran", so Michael Krüger, GISA-Geschäftsführer.



GISA hält bereits Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen aus der Rhein- Ruhr-Region, zum Beispiel zur RWE AG, die seit vielen Jahren zum Kundenstamm gehört. Jürgen Klaus, GISA-Geschäftsbereichsleiter für die Energiewirtschaft erklärt, was die Branche derzeit bewegt: "Mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende steht die Energiewirtschaft vor neuen Aufgaben. Smart Meter, Smart Grids und Prozessautomatisierung spielen dabei wesentliche Rollen. Intelligente, IT-gestützte Energienetze sind die Zukunft. Bei allen Chancen bergen sie jedoch auch Herausforderungen, zum Beispiel bei der Übertragung und Verarbeitung sensibler Kunden- und Netzdaten. GISA ist bereits heute in der Lage, die Datenübertragung und -verarbeitung in IT-Systemen hochsicher zu gestalten. Mit unserem zukunftsweisenden Branchenportfolio haben wir in Nordrhein-Westfalen beste Chancen, weitere Kunden für uns zu gewinnen".



Bis zu 15 Arbeitsplätze sind am Standort Dortmund vorgesehen. Die neue Niederlassung nutzt GISA gemeinsam mit ihrem Hauptgesellschafter, der itelligence AG.



GISA ist IT-Komplettdienstleister sowie Branchenspezialist für die Energiewirtschaft und öffentliche Auftraggeber. Durch langjährige Erfahrung verfügt GISA über ein exzellentes Marktverständnis. Das Leistungsspektrum des Unternehmens reicht von der Prozess- und IT-Beratung über die Entwicklung und Implementierung von innovativen IT-Lösungen bis hin zum Outsourcing kompletter Geschäftsprozesse und IT-Infrastrukturen. GISA beschäftigt deutschlandweit mehr als 660 Mitarbeiter an sieben Standorten. Familienfreundlichkeit und faire Beschäftigungsbedingungen sind für GISA selbstverständlich. Das Unternehmen trägt das Zertifikat "audit berufundfamilie". Im Unternehmenswettbewerb "Erfolgsfaktor Familie 2016" des Bundesfamilienministeriums wurde GISA aus mehr als 400 Bewerbungen zu einem der Finalisten für die Endrunde nominiert.

