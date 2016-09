Berliner Lichterfahrt Weihnachtstour 2016

Stimmungsvolle Berliner Weihnachtsfeier: Festliche Berlin Lichterfahrt mit Bummelüber den Weihnachtsmarkt Schloss Charlottenburg

Berlin Lichterfahrt mit Glühweinstopp

(firmenpresse) - Berliner Weihnachtsglanz im Advent verzaubert alljährlich Besucher von nah und fern; Zeit um die strahlende Bundeshauptstadt Berlin auf einer Lichterfahrt neu zu erkunden. Ende November ist es wieder so weit. Die Berliner Prachtstraßen und Sehenswürdigkeiten werden im Advent eindrucksvoll im Lichterglanz erstrahlen. Auf einer weihnachtlichen Berlin Lichterfahrt (http://www.berlin-stadtfuehrung.de/berlin-lichterfahrt.html) Weihnachtstour zum Wunschtermin besichtigen Sie die Glanzlichter der Metropole im Berliner Zentrum Ost und West. Die individuelle Berliner Lichterfahrt Stadtrundfahrt beinhaltet einen Stopp am beliebten Weihnachtsmarkt Schloss Charlottenburg für einen Bummel in festlicher Atmosphäre mit Glühwein, Grog oder Feuerzangenbowle.



Stimmungsvolle Berliner Weihnachtsfeier



Starten Sie Ihre Berliner Weihnachtsfeier mit Stil, die Berlin Lichterfahrt ist der ideale Start zur Berliner Weihnachtsfeier mit Kollegen, Mitarbeitern oder Geschäftspartnern in die glanzvollste Zeit des Jahres. Der Glitzertrip beginnt ganz individuell nach Dämmerung gegen 16:30 Uhr oder 17:00 Uhr am Startpunkt nach Wunsch; z.B. von einer Firmenadresse oder direkt von einem Berliner Hotel. Dann heißt es die traumhaft inszenierten Berliner Prachtstraßen, Wahrzeichen und Plätze in der hell erleuchteten Innenstadt im Panorama zu entdecken. Zur Berlin Stadtführung gehören natürlich die facettenreichen Berliner Sehenswürdigkeiten aber auch die aufsehenerregenden, fantasievoll illuminierten und weihnachtlich in Szene gesetzten Flaniermeilen wie der Kurfürstendamm oder Unter den Linden und beachtenswerte Orte von Politik und Zeitgeschehen.



Bezaubernde Kulisse am romantischen Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg



Die 2 -stündige Berliner Lichterfahrt City Tour mit Aussicht auf das funkelnde weihnachtliche Berlin präsentiert auch einen Stopp am stimmungsvollen Weihnachtsmarkt Schloss Charlottenburg für einen Bummel mit Glühwein, Grog, Feuerzangenbowle oder gebrannte Mandeln im weihnachtlichem Ambiente. Traditionelles Kunsthandwerk, kulinarische Hochgenüsse und weihnachtliche Musik in der winterlich-romantischen Kulisse am Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg lassen keinen Wunsch offen.



Je nach Gruppengröße werden die individuellen Lichterfahrten in Berlin im bequemen Reisebus, Panorama Kleinbus oder im Minivan durchgeführt. Die faszinierenden Metropolen-Highlights auf der Berlin-Sightseeing-Route werden durch kundige Berliner Gästeführer näher gebracht.



Endpunkt der Berlin Lichterfahrt City Lights Tour ist nach Wunsch an einem der Berliner Weihnachtsmärkte oder an einem Restaurant nach Wahl zum Festtagsessen mit Gänsebraten. Die Berliner Lichterfahrt ist bei - Berlin Stadtführungen Sightseeing Tours - individuell zum Wunschtermin buchbar.



