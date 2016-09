Messenachbericht: Die X-Direct Group erfolgreich auf der Beijing International Property & Investment Expo 2016

Rückblick auf die größte Fachmesse für internationale Immobilien: Beijing International Property & Investment Expo 2016

Messestand

(firmenpresse) - Die Beijing International Property & Investment Expo 2016 war für die X-Direct Group auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Die Unternehmensgruppe aus Frankfurt am Main nutzte die Möglichkeit, sein breitgefächertes Immobilienangebot finanzkräftigen chinesischen Interessenten zu präsentieren. Vom 22. bis 25. September hatten Messebesucher die Gelegenheit, sich vor Ort mit dem Messeteam auszutauschen, individuell beraten zu lassen und einen fundierten Einblick über das gesamte Leistungsspektrum zu erhalten. Die Themen erstreckten sich dabei von der aktuellen Marktlage, über exklusive Objektangebote bis hin zu allgemeinen Serviceleistungen der X-Direct Group. „Die Beijing International Property & Investment Expo ist für uns immer wieder ein Highlight. Wir sind auch dieses Jahr außerordentlich zufrieden mit dem Resultat. Zahlreiche interessante Gespräche konnten geführt und neue Kontakte geknüpft werden.“, zieht der Mitgründer und Geschäftsführer der X-Direct Group Dimitri Parhofer sein Fazit.



Die Beijing International Property & Investment Expo gilt als größte Fachmesse für internationale Immobilien. Sie findet jährlich in der chinesischen Hauptstadt, Peking statt und genießt sowohl bei den Besuchern als auch bei den Ausstellern eine große Popularität. Zahlreiche wohlhabende Immobilien- und Kaufinteressierte suchen den persönlichen Austausch mit internationalen Immobilienexperten und streben eine direkte Vermittlung an.



In Anbetracht des positiven volkswirtschaftlichen Wachstums sowie der Stabilität, besseren Sozialsystemen und hochwertigeren Bildungs- und Anlagemöglichkeiten ist das internationale Immobiliengeschäft in den letzten Jahren zu einem wichtigen Anlageziel chinesischer Investoren geworden. Langfristig gesehen wird das Engagement der Chinesen in Deutschland weiter ansteigen. Vor allem Frankfurt am Main wird von Investoren aus dem Reich der Mitte als ein attraktives Investitionsstandort angesehen. Damit operiert die X-Direct Group in einem der größten Wachstumssegmente im Immobilienmarkt. Auch im nächsten Jahr wird die Unternehmensgruppe dort vertreten sein.









Die X-Direct Group ist der Allrounder in Sachen Immobilien. Von der Verwaltung, der Vermietung und dem Verkauf über eine kompetente und schnelle Beratung bis hin zur Projektumsetzung. Unsere Stärke liegt darin verschiedenste Aspekte rund um die Immobilie zu vereinen und so die Wege kurz zu halten und effektiv im Kundeninteresse arbeiten zu können.

