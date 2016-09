IT & Hardware & Software & TK

Testen mobiler Anwendungen kompakt erklärt: Deutsche Ausgabe des Fachbuchs „Mobile App Testing“ erschienen

Möhrendorf, 29. September 2016 – Ob Spiele, Musik, Büroanwendungen oder Fitness: Apps gibt es für alle Lebenslagen – und ihre Anzahl wächst stetig. Doch wie steht es mit der Qualität der mobilen Anwendungen? Daniel Knott liefert mit „Mobile App Testing“ einen Leitfaden für den Softwaretest und die qualitätsorientierte Entwicklung mobiler Applikationen. Nils Röttger, imbus-Berater für den Bereich Mobiles Testen, hat das englischsprachige Fachbuch ins Deutsche übersetzt. Nun ist es im dpunkt.verlag erschienen.

(firmenpresse) - Mit seinen gut 250 Seiten bietet „Mobile App Testing“ einen kompakten Einstieg in die Thematik. Dabei liegt der Fokus stets auf Android- und iOS-Plattformen. Nach einer Einführung in Mobilgeräte, Apps und mobile Plattformen werden Betriebssystem-Apps, Sensoren und Schnittstellen vertieft behandelt. Der Leser erhält praxisnahe Anleitungen für App-spezifische Funktionalitäts-, Benutzbarkeitstests, Stress-, Robustheits-, Performanz- und Sicherheitstests. Außerdem erfährt er, wie sich Fehler innerhalb einer Applikation erfassen lassen.

Ein besonderer Schwerpunkt wird auf Testautomatisierung und Tools gelegt. Neben der Beschreibung verschiedener Werkzeuge findet der Leser auch einen Kriterienkatalog, der ihn bei der Auswahl passender Testwerkzeuge unterstützen soll. Darüber hinaus gibt es Kapitel zu speziellen Testansätzen, wie Crowd- und Cloud-Testen, und verschiedenen Test- und Veröffentlichungsstrategien für eine erfolgreiche Vermarktung von mobilen Applikationen. Den Abschluss des Buchs bilden neue Trends wie Internet of Things und Business-Modelle für Apps.





imbus ist führender Lösungspartner für professionelles Testen und intelligente Qualitätssicherung von Software.

Unsere Kunden entwickeln Software besser und schneller. Durch imbus geprüfte Software funktioniert und begeistert.

Das imbus-Angebot umfasst Beratung zur Prozessverbesserung, Softwaretest Services, Testoutsourcing, Testwerkzeuge und Training.

Mit umfassendem Know-how, modernsten Werkzeugen und bewährter Methodik erhöhen wir die Zuverlässigkeit und die Performance von Softwareprodukten, softwareintensiven

Systemen sowie kompletten IT-Strukturen und sichern als herstellerunabhängiger Partner deren korrekte Funktionalität.



Seit 1992 steht das erfahrene und hochqualifizierte Team von imbus für durchgängige, den gesamten Lebenszyklus umfassende Software-Qualitätssicherung aus einer Hand.

Die in über 20 Jahren erworbene Expertise aus rund 5.000 erfolgreichen Projekten bildet die solide Grundlage für die tägliche Arbeit unserer Experten, allesamt ISTQB® Certified Tester.

imbus ist mit derzeit rund 250 Mitarbeitern an den Standorten Möhrendorf bei Erlangen, München, Köln, Hofheim bei Frankfurt, Norderstedt bei Hamburg, Shanghai (China), Toronto (Kanada), Peja (Kosovo) und Sousse (Tunesien) vertreten.

