Maxboard® - die neue Generation des Waveboard

Es ist Zeit für ein Upgrade der Waveboards! Das Maxboard® ist da - mit der neuesten Innovation die der Markt zu bieten hat!

(firmenpresse) - Maximaler Fahrspaß auf 2 Rollen? Extrem umweltfreundliches Fahren, an der frischen Luft sein und durch gekonnte Manöver gut aussehen? Wer das Maxboard für sich entdeckt hat, trifft auf ein perfektes Sportgerät. Denn die Weiterentwicklung des klassischen Skateboards bringt einige starke Vorteile auf die Straße: Mehr Beweglichkeit, mehr Grip, mehr Style. Und deshalb auch mehr Freiheit...





Maxboard: Eine starke Mischung aus Snowboard, Surfen & Skateboard



Genauso angesagt wie Wellenreiten und Windsurfen ist schon seit Jahrzehnten auch das Skatebording. Waren hier klassische Skateboards die Vorreiter, bringen die weiterentwickelten Waveboards einige neue technische Raffinessen an den Start. Die Maxboards setzen in der Klasse der Waveboards echte Maßstäbe.

2 Rollen anstatt 4 sorgen für deutlich mehr Action: mehr Beweglichkeit, Geschicklichkeit und Moves. Gleichzeitig sind die Single Frames aus Fiberglas besonders stabil und flexibel ganz ohne nervige Stange in der Mitte konstruiert. Deshalb gehören sie zu den leichtesten, die es überhaupt gibt und sind dennoch extrem bruchsicher. Das macht Spaß und lockt Fahrer von 7-77+ Jahren auf die Bretter.



Und weil Straßensport immer auch für Persönlichkeit und Individualität steht, gibt es Maxboards in über 44 verschiedene Designs und für jeden Fahrer das Wunschmodell. Diese individuellen Farben und Muster formen zusammen mit den kleinen "Schrammen" und "Narben" aus der Straßenpraxis ein authentisches Sportgerät. Das übrigens aufgrund seiner Bauweise sehr lange mit macht, wie das bundesweite Prima-Schulsport-Programm beweist.

Mit diesem Schulprogramm können speziell Schüler die Maxboards ganz unkompliziert im Rahmen eines 14-tägigen Probetrainings in der Schule, dem Verein, oder der Gemeinde deutschlandweit kennenlernen und testen.





Vorteile der Maxboards:



- angesagte, zeitgeistige Sportart

- über 44 stylishe, witzige Designs

- hochwertig, langlebig



- innovativ (keine Hartplastik, sondern leichtes Fiberglas = eines der

leichtesten

Waveboards, Single Frame, mehr Grip, gleichzeitig sehr stabil &

bruchsicher)

- fördert Koordination, Ausdauer & Gleichgewicht

- Beanspruchung und Aufbau der Muskulatur, gelenkschonende

Bewegungsabläufe

- hoher Spaßfaktor, "macht süchtig"

- leicht zu lernen: innerhalb von 45 Minuten

- für 7-77+ Jahre





Firmeninfo:



Maxboard ist eine geschützte Marke der sv17 Service GmbH mit Sitz in Rostock. Das Unternehmen kümmert sich um Verkauf, Vertrieb und Marketing rund um das Waveboard sowie weiteres Equipment für den Straßensport. Mit dem Programm "Prima Schulsport" wird ermöglicht, dass insbesondere Kinder und Jugendliche zwischen 8-14 Jahren im Rahmen ihres Unterrichts das Maxboard kennenlernen und darauf üben können.





Kontakt:



Maxboard

Doberaner Str. 110 MBE

18057 Hansestadt Rostock

Tel.: 0381-4611924

Fax: 0381-4611925

E-Mail info(at)maxboard.com

Web: www.maxboard.com

Facebook: www.facebook.com/maxboard







