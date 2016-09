Ist das Haus zu groß geworden? Wäre ein Verkauf sinnvoll? Und was ist mein Haus überhaupt wert?

Die Kinder sind schon seit einiger Zeit aus dem Haus und eigentlich werden die frei gewordenen Räume nicht mehr wirklich benötigt. Auch das Treppensteigen ging früher wesentlich leichter.

(firmenpresse) - Ganz zu schweigen vom dem Garten, der regelmäßig gepflegt werden möchte. Das Haus möchte in Stand gehalten werden. Mit der Zeit werden die Räume renovierungs- oder vielleicht sogar sanierungsbedürftig - das kann ziemlich teuer werden. Vielleicht ist gerade jetzt die Zeit gekommen, sich nach einer Immobilie umzusehen, die bequem für Sie ist. Ein ebenerdiger Bungalow oder eine Eigentumswohnung, welche ganz leicht mit dem Fahrstuhl zu erreichen ist, wären bestimmt eine überlegenswerte Alternative.



Ein Hausverkauf ist auch aus finanzieller Sicht überlegenswert. Es kann durchaus sein, dass das eigene Einkommen nicht ausreicht, um unvorhergesehene Ausgaben zu decken.

Wer verständlicherweise keine Miete zahlen möchte, für den wäre eine süße, kleine Eigentumswohnung oder der bereits erwähnte Bungalow auf kleinem Grundstück eine gute Lösung. Ein Fachmann kann Ihnen dabei helfen den Wert Ihres Hauses zu ermitteln und den bestmöglichen Verkaufspreis zu erzielen.



Die Firma Top-Immobilien, mit Sitz in Berlin-Spandau und einem Büro in Strausberg, erstellt auf Wunsch eine realistische Wertermittlung Ihres Hauses. Eine ausführliche und unverbindliche Beratung ohne Zeitdruck gehört selbstverständlich mit dazu, denn solch eine Entscheidung will gut überlegt sein und die Veränderung soll schließlich reibungslos sowie sorgenfrei für Sie ablaufen. Das Team von Top-Immobilien steht Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. Schreiben Sie eine E-Mail (mail(at)Top-Immobilien.de) oder rufen Sie einfach an: 030 288 30 999. Der gesamte Service ist für Verkäufer komplett kostenfrei.







Hinter dem Namen TOP Immobilien steht ein service- und erfolgsorientiertes Team aus 12 Mitarbeitern. Geführt wird das Unternehmen von dem Geschäftsführer Michael Schmidt, der auf über 25 Jahre Erfahrung im Immobiliengeschäft zurückblicken kann. Die Firma hat sich auf den effektiven Verkauf von Miethäusern, Eigentumswohnungen, Grundstücken und Einfamilienhäusern spezialisiert. Regionale Schwerpunkte bilden Berlin und Potsdam samt Umland. Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Top-Immobilien GmbH

