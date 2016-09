Geschäftsführerwechsel bei Compello GmbH

Ismaning, 26.09.2016 – Zum 14.09.2016 gibt es bei Compello GmbH aus Ismaning, einem Software-Anbieter für digitale Kommunikation zwischen Unternehmen, einen Wechsel in der Geschäftsführung: Der bisherige Head of Consulting & Support und Prokurist Andreas Waldbrenner löst den scheidenden Geschäftsführer Bernhard Geist ab. Gleichzeitig rücken der langjährige Senior Consultant Dennis Meichsner sowie der neue Sales Director Jürgen Vollmer ins Management-Team auf.

Bernhard Geist (re.) übergibt die Geschäftsführung von Compello an Andreas Waldbrenner

(firmenpresse) - „Heute ist Compello ein grundsolides Unternehmen mit einem stabilen und ausgereiften Produkt. In den letzten beiden Jahren hatten wir eine Erfolgsquote von 100 % bei unseren Kundenprojekten. Ich freue mich meinem langjährigen Wegbegleiter Andreas Waldbrenner sowie dem neuen Führungsteam ein gut sortiertes Unternehmen übergeben zu können.“ resümiert Bernhard Geist. Nach drei Jahren als Geschäftsführer bei Compello GmbH widmet er sich einer neuen Aufgabe in seiner Heimatstadt Mannheim. Die Geschäfte gehen mit Wirkung zum 14.09.2016 an den bisherigen Prokuristen Andreas Waldbrenner über. Dieser hat sich vorgenommen den bereits eingeschlagenen Kurs weiterzuverfolgen: „Wir werden unser Produkt funktional in den Bereichen Business Intelligence, AS4 und Dokumentenmanagement ergänzen. Des Weiteren werden wir unsere Vertriebs- und Marketingaktivitäten verstärken.“



Neues Management-Team

Das neue Management-Team wird durch den Head of Consulting & Support Dennis Meichsner sowie den neuen Sales Director Jürgen Vollmer ergänzt. Dennis Meichsner setzt vor allem auf Kundenzufriedenheit: „Wir werden weiterhin auf unsere Kunden zugeschnittene Lösungen liefern. Aus diesem Grund werden wir das Thema EAI (Enterprise Application Integration) – der Austausch von Nachrichten zwischen verschiedenen Inhouse-Systemen – weiter ausbauen, um unsere Kunden optimal beraten zu können und eine zukunftssichere Lösung zu liefern.“ Um den Umsatz von Compello weiter zu steigern will Jürgen Vollmer die Vertriebsmannschaft aufstocken, Speziallösungen für die verschiedenen Branchen anbieten aber auch den Vertrieb durch Partner weiter vorantreiben.







Die mittelständische Compello GmbH aus Ismaning bei München ist Softwareanbieter für die digitale Kommunikation in und zwischen Unternehmen (EAI, EDI) sowie für die automatisierte elektronische Rechnungsverarbeitung. Als Mitbegründer des EDIfact-Standards und mehr als 30 Jahren Erfahrung bietet das Unternehmen zuverlässige und sichere Lösungen für alle Branchen. Mehr als 2.000 Kunden in Deutschland, vor allem aus den Bereichen Energiewirtschaft, Textil – darunter der Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels (BTE) – und Handel setzen Software von Compello als Inhouse-Lösung oder Managed Service ein. Das Unternehmen ist Teil der norwegischen Compello Group und somit Teil eines der größten europäischen EDI- und EAI-Systemhäuser.



