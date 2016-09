Parkopedia gibt globale Partnerschaft mit TomTom zur Integration von Parkplatz-Content bekannt

(ots) -



- Das 1991 gegründete Unternehmen TomTom ist ein globaler Marktführer

bei Navigations- und Kartenprodukten und wird über seine vier

kundenseitigen Geschäftseinheiten Verbraucher, Automobil,

Lizenzierung und Telematik betrieben.

- Das 2007 gegründete Unternehmen Parkopedia bietet ausführliche

Informationen zu 40 Millionen Parkplätzen in mehr als 6000 Städten

und 75 Ländern. Dazu gehören Informationen zur Verfügbarkeit von

Parkplätzen in Echtzeit in 500 Städten und 30 Ländern.



Parkopedia, der weltgrößte Anbieter von Parkdiensten, gab heute

eine globale Partnerschaft bekannt, um TomTom mit

Premium-Parkplatz-Content für seine Automobilkundschaft zu versorgen.



Der CEO von Parkopedia Eugene Tsyrklevich kommentierte: "Wir

arbeiten jetzt schon eine Weile mit TomTom an

Parkplatzangelegenheiten und wir freuen uns besonders, dass unsere

gemeinsamen Anstrengungen jetzt in diesen marktführenden Lösungen für

Fahrerinnen und Fahrer sowie die Automobilbranche zu Tage treten."



Weitere Informationen zu TomTom Automotive erhalten Sie auf:

http://automotive.tomtom.com/preview/?p=98&v=1&l=en



Die Bekanntgabe erfolgte auf dem Pariser Autosalon 2016.



Redaktionelle Hinweise:



Parkopedia ist der weltweit führende Parkdienstanbieter, der von

Millionen von Fahrerinnen und Fahrern sowie von Unternehmen wie

Apple, BMW, Coyote, Ford, Garmin, GM, Jaguar, Land Rover, Peugeot,

Sygic, TomTom, Toyota, Volvo, VW und vielen mehr verwendet wird.



Parkopedia bietet ausführliche statistische Informationen zu 40

Millionen Parkplätzen in mehr als 6000 Städten und 75 Ländern. Dazu

gehören Informationen zur Verfügbarkeit von Parkplätzen in Echtzeit

in 500 Städten und 30 Ländern.



Der Dienst ermöglicht es Fahrerinnen und Fahrern, Parkplätze zu

finden, die so nah wie möglich am jeweiligen Zielort liegen, und



verrät ihnen darüber hinaus, wie hoch die Parkgebühren sind und ob

gerade ein Platz verfügbar ist. Mit Parkopedia können die Fahrerinnen

und Fahrer außerdem Parkgebühren über eine Mobile App und vom Auto

aus online zahlen.



Weitere Anfragen:



Christina Onesirosan Martinez MBA MCIM



Marketing Director



Parkopedia



T: + 44-(0)7980-058760



E: christina(at)parkopedia.com



W: http://www.parkopedia.com



