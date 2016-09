Wissmann: IAA hat unsere Erwartungenübertroffen

(ots) - Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer

Abschluss-Pressekonferenz der 66. IAA Nutzfahrzeuge.



Das Motto dieser IAA - "Ideen sind unser Antrieb" - wird auf

dieser weltweit wichtigsten Leitmesse für Transport, Logistik und

Mobilität voll eingelöst. Diese IAA ist von einer beispiellosen

Dynamik geprägt, der Blick geht weit nach vorn. Zukunft wird hier in

Hannover sichtbare Realität. Die gesamte Nutzfahrzeugbranche zeigt

den IAA-Besuchern ihre Innovationskraft, ihre Kreativität, ihren

Pioniergeist. Dafür stehen die 332 Weltpremieren und über 100

Europapremieren. Die IAA ist noch stärker die Messe der Entscheider,

und sie ist internationaler denn je.



Drei große Themen haben diese IAA dominiert: Elektromobilität,

Digitalisierung, Urbane Logistik.



Elektromobilität: So gut wie jeder Hersteller von Stadtbussen und

Vans hat Modelle mit Elektro- und Hybridantrieb im Portfolio. Etliche

davon sind schon auf der Straße unterwegs, viele weitere kommen in

nächster Zeit. Das heißt: In den Städten wird in Zukunft immer mehr

emissionsfreie Mobilität möglich sein, Busse und Transporter werden

flüsterleise durch die Straßen fahren. Dies gilt mittelfristig auch

für schwere Lkw im Verteilerverkehr. Eine neue Lebensqualität für

urbane Räume wird damit erkennbar.



Digitalisierung: Das ist der größte und umfassendste

Innovationstreiber. Die Vernetzung und Automatisierung des

Nutzfahrzeugs geht weiter über die bisher bekannten Assistenzsysteme

hinaus.



Nur ein Beispiel: Lkw, auf Autobahnen und Fernstraßen elektronisch

vernetzt und digital angekoppelt - wir nennen das Platooning -,

können ihren Spritverbrauch und ihre CO2-Emissionen deutlich senken.

Gleichzeitig erhöht Platooning die Sicherheit, die "Schrecksekunde"

entfällt, die vernetzte Elektronik reagiert sofort. Die Vernetzung

bringt für den Fernfahrer zudem den Vorteil, dass er einen freien



Stellplatz "digital reservieren" kann.



Urbane Logistik: Einen Quantensprung bietet die Digitalisierung in

den Städten: Mehr Sicherheit, mehr Effizienz, mehr Lebensqualität.

Rundum-Kameras und Sensoren an den Fahrzeugen sind hier zu sehen, so

dass der "tote Winkel" und die damit verbundenen Gefahren der

Vergangenheit angehören werden. Die Anlieferung der Waren erfolgt "on

demand", individuell und pünktlich. Für die Städte noch Vision, aber

für Ziele in ländlichen Räumen oder an Bergstationen heute schon

vorstellbar: Der Transporter wird unterstützt durch Lieferdrohnen,

die zur jeweiligen Haustür "ausschwärmen". Hier auf der IAA haben wir

das den Besucher vor Halle 19 "live" gezeigt.



Insbesondere in den Städten entfalten diese drei Megatrends ihre

volle Wirkung. Für die Menschen heißt das: Urbane Mobilität und

Logistik gewinnen an Effizienz, Sicherheit und Komfort.



Im Rahmen der New Mobility World logistics haben wir diese Themen

auf zahlreichen Kongressen, auf der LIVE-Bühne im Freigelände, bei

den "Guided Tours" und bei vielen Elektro-Probefahrten auf dem

IAA-Gelände behandelt und erleben lassen. Der IAA-Besucher konnte in

diese neue Welt der Mobilität und Logistik eintauchen und sie direkt

erfahren. Auch das macht die Faszination dieser IAA aus, wir

entwickeln sie zu mehr Event statt allein Präsenz.



Nur auf der IAA ist die gesamte Wertschöpfungskette des

Nutzfahrzeugs zu sehen. Das unterscheidet uns von allen anderen

Automobil-Messen. Sehr stark vertreten sind die Zulieferer: Jeder

zweite der 2.013 Aussteller zählt zu dieser Herstellergruppe. Noch

höher ihr Anteil an den IAA-Weltpremieren: 72 Prozent (239) der 332

Weltpremieren kommen von Zulieferunternehmen, vor allem im Bereich

Elektromobilität und Digitalisierung. Ähnlich hoch ist ihr Anteil an

den Europapremieren (71 Prozent).



Auch die Hersteller von Anhängern und Aufbauten sind mit ihren

vielen Neuheiten sehr präsent. Hautnah zu erleben war ihre wachsende

Bedeutung für die Wertschöpfung, von alternativen Antrieben bis zu

neuen Services, gleichzeitig verschieben sich klassische Grenzen

zwischen Lieferant und Hersteller mit Digitalisierung und neuen

Geschäftsmodellen.



Besonders stark vertreten sind auf dieser IAA die Busse. Und es

ist kein Zufall, dass vier der fünf Kandidaten für den renommierten

"Bus of the Year"-Award Busse mit Elektroantrieb sind. Der Trend ist

klar: Eine Branche steht zunehmend unter Strom. Und das, obwohl der

Bus ohnehin schon absoluter CO2-Champion ist.



Die IAA ist noch internationaler geworden. Der Anteil der

ausländischen Aussteller beträgt 61 Prozent (2014: 59 Prozent). Die

Zahl der ausstellenden Länder ist auf 52 gestiegen (2014: 45). Zu den

Top-5 aus dem Ausland zählen China (229), Italien (145), die

Niederlande (121), die Türkei (92) und Frankreich (85). Gut jeder

dritte Aussteller kommt aus Europa (ohne Deutschland), jeder fünfte

kommt aus Asien.



Über das hohe Besucherinteresse sind wir sehr glücklich,

qualitativ und quantitativ: Die Besucherzahlen sind nicht direkt

vergleichbar, weil die IAA 2016 neun Tage dauert, 2014 waren es zehn.

Wir sind mit der deutlich höheren Zahl an Pressekonferenzen diesmal

einen Tag später gestartet. Dennoch kommen pro Tag im Schnitt mehr

Menschen auf die IAA als vor zwei Jahren. Wir freuen uns über nahezu

250.000 Besucher, ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und wir haben damit

- trotz der kürzeren Dauer der Messe - das Niveau des Jahres 2014

übertroffen. Besonders zufrieden äußerten sich unsere Aussteller über

die hohe Qualität der Besucher und die sehr intensiven

Kundengespräche. Die IAA Nutzfahrzeuge hat sich noch stärker zu einer

professionellen Fachmesse der Entscheider entwickelt: Der

Fachbesucheranteil stieg auf 86 Prozent (2014: 84 Prozent). Acht von

zehn Fachbesuchern sind Entscheider, bei ausländischen Fachbesuchern

sind es sogar neun von zehn. Die Führungskräfte dieser Industrie -

national wie international - wissen, die IAA Nutzfahrzeuge ist ein

Muss für ihr Business. Das zeigen unsere repräsentativen

Besucherbefragungen.



Was für die Aussteller gilt, trifft auch auf die Fachbesucher zu:

Sie werden immer internationaler. Jeder dritte Fachbesucher kommt aus

dem Ausland (2014: 29 Prozent), an Spitzentagen sind es bis zu 43

Prozent. Die meisten ausländischen Fachbesucher kommen aus China,

gefolgt von den Niederlanden und Polen.



Eine weitere gute Nachricht: Die Investitionsbereitschaft der

IAA-Besucher steigt nach einem Messerundgang - und sie ist höher als

vor zwei Jahren: 60 Prozent der Fachbesucher, die Einfluss auf

Einkaufsentscheidungen haben, planen in den nächsten sechs bis zwölf

Monaten Investitionen im Nutzfahrzeugbereich (2014: 56 Prozent). Gut

jeder zweite Fachbesucher nutzt den Messebesuch zur Vorbereitung von

Investitionen, bei ausländischen Gästen ist der Anteil noch höher (68

Prozent). Etliche IAA-Besucher sind sehr entscheidungsfreudig. Manch

ein Aussteller ließ bei getätigten Kaufabschlüssen am Stand ein

Glöckchen klingeln, oft mehrmals pro Stunde.



Das zeigt: Die IAA ist die Messe der Entscheider, sie erreicht

ihre Zielgruppen passgenau. Die IAA ist eine einzigartige Plattform

für exzellente Kundenkontakte. Die Besucher wiederum treffen auf

kompetente und hochprofessionelle Ansprechpartner bei den

Ausstellern.



Zudem ist die IAA ein großer Kongress mit 27 fachbezogenen

Veranstaltungen und Events mit insgesamt rund 4.400 Gästen. Ich

erwähne hier nur beispielhaft den CarIT-Kongress, die beiden

"IAA-Klassiker" Gefahrguttag und Ladungssicherung sowie die neuen

Symposien der New Mobility World logistics, darunter die Dronemaster

Logistics und das "Lab16 - Startups meet Industry". Insbesondere mit

dem Lab16 haben wir ein völlig neues Event-Format geschaffen, bei dem

sich Start-ups und Industrie treffen und pfiffige neue Ideen

entwickeln. Begleitet wurde das Lab von einem 24-Stunden-Hackathon,

bei dem Studenten unter Hochdruck kreative IT-Lösungen für einen

deutschen Nutzfahrzeughersteller erarbeiteten.



Mit diesem Programm und den hochrangigen Referenten lagen wir auch

bei der Themenwahl im Ziel, wie die guten Teilnehmerzahlen zeigen.

Bei den vielen VIP-Rundgängen - u. a mit EU-Kommissar Guenther

Oettinger, Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt sowie Europa-

und Bundestagsabgeordneten - war insbesondere das Interesse an

Elektromobilität und Vernetzung sehr ausgeprägt.



Auch die vielen Probefahrten mit Elektrofahrzeugen und

herkömmlichen Antrieben, unsere Aktionen zur Nachwuchsförderung und

die vielen Sonderschauen gehören zum Gesamtkonzept dieser Leitmesse.



Kurz: Diese IAA ist auch ein großer, internationaler

Mobilitätskongress mit einem spannenden Action-Programm und

effizienter Kommunikationsplattform, die manche gesonderte

Dienstreise erspart, wie uns Aussteller versichern.



Zur IAA haben sich mehr als 2.100 Journalisten aus 58 Ländern

akkreditiert, ein Plus von rund 10 Prozent gegenüber 2014 (1.944).

Die IAA Nutzfahrzeuge ist ohne Frage die internationale Leitmesse für

Transport, Logistik und Mobilität mit der weltweit höchsten

Medienresonanz. Viele Aussteller erwähnten Besuche von

Medienvertretern auf ihren Ständen über die gesamte Messezeit, also

nicht nur an den Pressetagen, an denen über 100 Pressekonferenzen

stattfanden, deutlich mehr als 2014.



Wir ziehen heute eine sehr positive IAA-Bilanz. Und wir danken an

dieser Stelle dem gesamten Team der Deutsche Messe AG für ihre

Unterstützung, ihre Professionalität, ihre ausgesprochene

Dienstleistungsorientierung und für ihre enge und vertrauensvolle

Zusammenarbeit mit uns allen im VDA. Das macht uns bei aller

Belastung und langen Tagen viel, viel Freude. Wir kommen gern wieder.



Nach der IAA ist vor der IAA: In einem Jahr beginnt in Frankfurt

am Main die 67. IAA Pkw (14. - 24. September 2017), und 2018 sehen

wir uns hier in Hannover auf der 67. IAA Nutzfahrzeuge (27. September

- 04. Oktober 2018) wieder.







