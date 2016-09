GUESS Connect: smarte Fashion-Revolution

Endlich ist sie da. Die Smartwatch, auf die die Modewelt gewartet hat. Die neue GUESS Connect verbindet Lifestyle Funktionalität mit Fashion und ist ein cleveres It-piece für sie und ihn. Finally!

GUESS Connect Smartwatch

(firmenpresse) - Sie ist smart. Und sie ist sexy. Sie spricht sieben Sprachen, sie nimmt Anrufe entgegen, erinnert an wichtige Termine und behält dabei immer die Zeit im Blick. Und macht ganz nebenbei währenddessen noch eine perfekte Figur. What a babe!

Die außergewöhnliche GUESS Connect Designer-Smartwatch mit Martian Technology ist in zwei Größen verfügbar und setzt glamourös feminine und maskuline Handgelenke in Szene. Ob sportliches Silikonband mit farblich passendem Zifferblatt, elegantes Lederarmband oder angesagte Trendfarben in Kombination mit funkelnden Swarovski-Kristallen auf der Lünette.

Eine Uhr für alle Fälle, denn das modische Smartwatch-Gehäuse aus Edelstahl mit Uhrenband aus Silikon oder echtem Leder überzeugt in allen Varianten und kann mehr als nur die Zeit anzeigen.

Dieses Hightech-Fashion Piece setzt immer einen stilsicheren Eyecatcher und erleichtert uns, ganz nebenbei, den Alltag. Die Fashion-Revolution im Smartwatch-Bereich auf die wir alle gewartet haben!

Mehr Information unter http://de.guessconnect.com/





Seit 1981 steht das US-amerikanische Modeunternehmen GUESS mit Sitz in Los Angeles für einen jungen und sexy Lifestyle. Die coole Fashion für sie und ihn ist sowohl casual als auch elegant und transportiert das kalifornische Lebensgefühl perfekt. Mode und Accessoires von GUESS überzeugen in sportlich-edlem Design und coolem Signature Look. Das Label umfasst die Marken GUESS, GUESS Kids, Baby GUESS, sowie GUESS by MARCIANO und führt neben Fashion auch Uhren, Schmuck und Parfum.

