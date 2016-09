Übernahme von Polycom durch die Siris Capital Group, LLC abgeschlossen

Polycom Aktionäre erhalten 12,50$ pro Aktie in bar; Mary McDowell wird zum CEO ernannt; Unternehmen will den Kundennutzen stärken und seine führende Stellung auf dem UCC Markt ausbauen

(firmenpresse) - Hallbergmoos - 29. September 2016: Polycom Inc. (NASDAQ: PLCM), ein führendes Unternehmen, das Organisationen darin unterstützt, Teamwork, Effizienz und Produktivität mit Hilfe menschlicher Zusammenarbeit voranzutreiben, gibt bekannt, dass dessen Übernahme durch Siris Capital abgeschlossen ist. Der Marktwert des Unternehmens betrug rund zwei Milliarden Dollar. Die Polycom Aktie wird ab sofort nicht mehr an der NASDAQ unter dem Börsenkürzel PLCM gehandelt.



"Wir freuen uns, mit Polycom den nächsten Schritt zu gehen und erarbeiten bereits gemeinsam innovative Konzepte, um unsere Kunden und Partner auch in Zukunft nachhaltig unterstützen zu können", sagt Daniel Moloney, Executive Partner, Siris Capital. "Zusammen mit Mary McDowell und ihrem Team erweitern wir die Strategie von Polycom, um weiterhin Marktführer im Bereich Audio, Video und Content Collaboration Lösungen zu sein und unseren Kunden mit großem Engagement, Tatendrang und dem neuesten Produktportfolio zur Seite zu stehen.



Mary McDowell, die auf Peter Leav als CEO und Vorstandsmitglied folgt, ist eine Führungskraft der IT Branche, die bereits globale und hochkarätige Unternehmen in den Bereichen Mobilfunk, Konsum und Enterprise geleitet hat. Bevor sie zu Polycom kam war Mary MacDowell Executive Partner bei Siris Capital und Executive Vice President, Mobile Phones bei Nokia, wo sie für die globale Gewinn- und Verlustrechnung des Feature Phone Geschäfts und der dazugehörigen Software und digitalen Angebote verantwortlich war. Zu Nokia kam sie im Jahr 2004, um den Geschäftsbereich Enterprise Solutions zu leiten. Später war sie zudem als Chief Development Officer tätig. Darüber hinaus hatte Mary McDowell Führungspositionen bei Compaq Computer und Hewlett Packard inne - bis heute sitzt sie zudem im Aufsichtsrat von Autodesk Inc, Bazaarvoice und UBM plc.



"Dies ist ein wichtiger Tag für Polycom", sagt Mary McDowell. "Ich bin geehrt und erfreut, Teil des Polycom Teams zu sein und daran zu arbeiten, unseren Kunden noch schneller einfach anzuwendende und innovative Nutzerfahrungen zur Verfügung zu stellen und sie in den Bereichen Teamwork, Effizienz und Produktivität zu unterstützen. Als unabhängiges, privates Unternehmen arbeiten wir an Polycom"s Führungsposition auf dem Markt und werden proaktiv auf Marktveränderungen und die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen."





Das Unternehmen, das weiterhin unter dem Namen Polycom firmiert, ist nach Abschluss der Übernahme in vollem Besitz von Siris Capital.





Über Polycom

Polycom unterstützt Unternehmen und Organisationen dabei, das Potenzial menschlicher Zusammenarbeit bestmöglich zu nutzen. Über 400.000 Unternehmen und Institutionen weltweit setzen die sicheren Video, Voice und Content Sharing Lösungen von Polycom ein, um Distanzen zu überwinden, die Produktivität zu verbessern, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen, den Kundenservice zu verbessern, Bildung breiter zugänglich zu machen und Leben zu retten. Polycom und seine Partner weltweit bieten flexible Kollaborationslösungen für jede Umgebung mit der besten Nutzererfahrung, der umfangreichsten Multi-Vendor-Interoperabilität und einzigartigem Investitionsschutz. Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie unter www.polycom.de sowie über Twitter, Facebook und LinkedIn.







