(firmenpresse) - Destiny Media Technologies verbessert Service für die sichere Verbreitung von unveröffentlichter Musik



Vancouver, BC - 29. September 2016 - Destiny Media Technologies (TSXV: DSY) (OTCQX: DSNY) macht Entscheidungsträgern in den Medien (Radio, Presse, TV, Film, etc.) seit heute den Gebrauch des Play MPE®-Services mit der Einführung einer neuen sicheren Funktion für die Preview von Audiodateien noch einfacher. Diese Funktion bietet Play MPE®-Empfängern die Möglichkeit, eine kurze Hörprobe des Lieds direkt aus der E-Mail-Benachrichtigung abzuspielen, ohne sich einloggen zu müssen. Diese kurze Hörprobe nutzt die sicheren Infrastruktur- und patentierten Wasserzeichenfunktionen von Play MPE®, um die Interaktion der Empfänger mit dem Service zu erhöhen. Diese gesteigerte Interaktion innerhalb des Systems erhöht den Wert einer jeden Play MPE®-Veröffentlichung und stärkt die Position von Play MPE® als führenden Service für den Werbevertrieb von Musik.



Unser Ziel ist es, allen Empfängern von Musik über Play MPE® eine außerordentliche Erfahrung zu bieten. Dank dieser neuen Funktion können die Empfänger jetzt noch mehr Musik hören und das auf allen Geräten, sagte Rick Ramsay, Director of Product Management von Destiny Media. Als zuverlässiger Service für die Übermittlung von Musik für mehr als 81.000 Nutzer aus der Industrie bietet Play MPE® Entscheidungsträgern ein wichtiges Tool für den Empfang und die Bewertung neuer Musik. Wir suchen unermüdlich nach Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Erfahrung, um so die Musik unserer Kunden im besten Licht erscheinen zu lassen.



Über Destiny Media Technologies, Inc.



Destiny Media Technologies (DSY.V) (DSNY) bietet den Inhabern von Inhalten Dienste, die es diesen ermöglichen, ihre Audio- und Video-Inhalte auf sichere Weise und digitalisiert im Internet zu verbreiten. Die beiden Hauptprodukte des Unternehmens sind Clipstream® und Play MPE®. Clipstream (www.clipstream.com) ist ein automatisiertes Selbstbedienungs-Videoportal mit hoher Verfügbarkeit, das um ein patentrechtlich geschützten Javascript-Wiedergabesystem aufgebaut ist. Dieses Konzept, das von zwei Dutzenden angemeldeten und erteilten Patenten geschützt ist, ist wesentlich sicherer und flexibler als Standardvideoanwendungen. Play MPE® (www.plaympe.com) ist ein standardisiertes Verfahren der sicheren und kosteneffizienten Verbreitung von Pre-Release-Musikdaten an Radiostationen und andere Fachleute der Musikbranche vor deren öffentlicher Vermarktung. Es ist von erteilten Sicherheits- und Wasserzeichenpatenten geschützt. Weitere Informationen finden Sie auf www.dsny.com.





Ansprechpartner:

Steve Vestergaard

CEO Destiny Media Technologies, Inc.

Tel: 604 609 7736 DW 222

E-Mail: steve(at)dsny.com



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!







Dies ist eine Pressemitteilung von

Destiny Media Technologies Inc.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Destiny Media Technologies (DSY.V) (DSNY) bietet den Inhabern von Inhalten Dienste, die es diesen ermöglichen, ihre Audio- und Video-Inhalte auf sichere Weise und digitalisiert im Internet zu verbreiten.





Kontakt-Informationen:

Firma: Destiny Media Technologies Inc.

Stadt: Wien





