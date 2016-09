Gründungsprojekt 5 Euro StartUp startet im Oktober 2016

Am Montag, den 24. Oktober 2016, startet das Gründungsprojekt 5 Euro StartUp an der htw saar in Saarbrücken. Dann erhalten Studierende wieder die Gelegenheit, Erfahrungen als Unternehmer auf Zeit zu gewinnen.

(firmenpresse) - Am Montag, den 24. Oktober 2016, startet bereits zum dritten Mal das Gründungsprojekt 5 Euro StartUp in Lizenz der LMU aus München an der htw saar in Saarbrücken. Dann erhalten Studierende aller Fachrichtungen wieder die Gelegenheit, Erfahrungen als Unternehmer auf Zeit zu gewinnen.

Nach einer 4-wöchigen Theoriephase stürzen sich die teilnehmenden Studierenden ins Unternehmerleben. 10 Wochen lang haben sie die Gelegenheit, eigene Geschäftsideen in der Praxis auszuprobieren. Während dieser Zeit erhalten sie nicht nur Unterstützung durch das Team der htw saar, sondern auch durch erfahrene, ehrenamtlich tätige Unternehmercoaches und Gründungsberater.

Nach Ablauf der Praxisphase steht noch eine kurze Wettbewerbsphase an. Am Ende müssen die Teilnehmer die Geschäftsideen vor eine namhaften Jury präsentieren. Diese Erfahrung, ähnlich der erfolgreichen VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen", wird von den Teilnehmern in der Regel besonders geschätzt. Finanziell und ideell unterstützt wird das Projekt durch die Sparkasse Saarbrücken und die Saarländische Invesitionskreditbank. Informationen zum Projekt erhalten Sie über den unten stehenden Link.





https://drstefangeorg.wordpress.com/hochschulveranstaltungen/5-euro-start-up/



Prof. Dr. Stefan Georg lehrt an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes Kostenrechnung, Kostenmanagement, Controlling und Business Planning.

Stefan Georg

Leseranfragen:

Prof. Dr. Stefan Georg

c/o HTW des Saarlandes

Waldhausweg 14

66123 Saarbrücken

Tel: 06897/924343

stefan.georg(at)htwsaar.de

