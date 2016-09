Bücherherbst im Jumeirah Lowndes Hotel, London

Was haben Mozart, James Bond und Frankenstein gemeinsam? Sie alle finden sich in der neuen Leihbibliothek des Jumeirah Lowndes Hotel in London wieder. Und sie haben alle etwas mit dem Stadtteil Belgravia zu tun. Ob Romane, Bildbände oder Biographien – diese illustre Londoner Neighbourhood lieferte schon immer gute Stoffe. Das Jumeirah Lowndes Hotel hat deshalb in nachbarschaftlicher Zusammenarbeit mit Belgravia Books eine handverlesene Leihbibliothek für die Hotelgäste zusammengestellt, aus der sie sich während der Dauer ihres Aufenthalts bedienen können. In jedem Buch wird der Bezug zu Belgravia erklärt und warum es in diese Sammlung aufgenommen wurde. Und sollte der London-Aufenthalt zu kurz sein für eine intensive Lektüre, können die Hotelgäste über den Concierge ein neues Exemplar ihres Wunschbuches bestellen. Oder sie gehen selbst zu Belgravia Books und bekommen bei Vorlage ihrer Zimmerkarte 20% Preisnachlass.

Die Belgravia Leihbibliothek ist zu Teilen im Restaurantbereich und zu Teilen im „Map Room“, dem neu renovierten Eventraum des Lowndes Hotels untergebracht. Zu den Titeln mit Bezug zu Belgravia zählen zum Beispiel Mary Shelley’s „Frankenstein“, Julian Fellows‘ „Belgravia“ oder Ian Flemings James Bond Romane. Man findet hier aber auch einen opulenten Bildband mit Kreationen des berühmten Londoner Modisten Philip Treacy, der in seinem Atelier in Belgravia seine berühmten Hutkreationen entwickelt. Oder Biographien berühmter Persönlichkeiten, die in diesem Stadtteil lebten, wie z.B. Großbritanniens früherer Premierministerin Margaret Thatcher, der Dichterin und Romanautorin Vivian Sackville-West oder der Schauspielerin Vivien Leigh. Selbst ein Buch über Wolfgang Amadeus Mozart ist hier zu finden, der in 180 Ebury Street, Belgravia, im Jahr 1764 seine erste Symphonie geschrieben hat.



General Manager Ian Richardson: “Wir wollen mit dieser Idee das reiche kulturelle und literarische Erbe Belgravias würdigen und mit Belgravia Books eines der unabhängigen, kleineren Geschäfte in unserer Nachbarschaft unterstützen. Mit seinen engen Kopfsteinpflasterstraßen, den verstecken ‚Mews‘(*), alten Pubs und eleganten Stadthäusern steckt Belgravia voller Geschichten, die wir unseren Gästen durch unsere Leihbibliothek hoffentlich näher bringen.“



Über das Jumeirah Lowndes Hotel:

Jumeirah Lowndes Hotel ist ein modernes Boutique-Hotel mit 87 Deluxe-Zimmern und Suiten, die in 2014 renoviert wurden. Es liegt im exklusiven Stadtteil Belgravia Village, nur wenige Meter von Knightsbridge und dem Schwesterhotel Jumeirah Carlton Tower entfernt.





Über die Jumeirah Group:



Die 1997 gegründete Hotelgruppe hat ihre Wurzeln in Dubai, wo sie heute mit sechs sehr unterschiedlichen Hotels vertreten ist, darunter das Burj Al Arab, architektonisches Wahrzeichen Dubais. Seit 2004 befindet sich die Jumeirah Group auf weltweitem Wachstumskurs und hat seitdem ihr Portfolio auf 23 Hotels in 10 Ländern erweitert.

In Europa gehören die Jumeirah Hotels in Frankfurt und Mallorca zu den besonderen Aushängeschildern der Hotelgruppe. Das Jumeirah Frankfurt zeigt, wie Jumeirah erstklassige Businesshotellerie definiert und umsetzt. Das Resorthotel Jumeirah Port Soller Hotel & Spa auf Mallorca wiederum setzt klare Akzente durch Lage, Design und kulturelle Einbindung von Soller und Umgebung. Außerdem zählen zum Europa-Portfolio der Gruppe das Pera Palace Hotel Jumeirah in Istanbul und das Jumeirah Bodrum Palace Hotel an der Ägäischen Küste, das Jumeirah Grand Hotel Via Veneto in Rom, Jumeirah Carlton Tower und Jumeirah Lowndes Hotel, beide in London. Zum weltweiten Portfolio gehören außerdem Hotels auf den Malediven, in Kuwait, Baku und in Shanghai.

Die Luxus-Appartements der Marke Jumeirah Living und die Lifestyle-Marke Venu sind ebenfalls Teil der Jumeirah Group. Ihre Expansionspläne konzentrieren sich auf den Mittleren Osten, Afrika und Asien. Die nächste Neueröffnung wird 2015 das Jumeirah Guangzhou in China sein.

