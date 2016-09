KRAFT + SCHUTZ

Das neue Programm für den effektiven Einsatz in Haus, Hof und Garten



Vertrauen Sie auf Kraft und Schutz und schenken Sie Ihren Geräten ein langes Leben!

(firmenpresse) - KRAFTSCHAUMREINIGER



Der Schaum reinigt nahezu alle Oberflächen. Seine Zusammensetzung ist schonend und kraftvoll zugleich.



Haupteinsatzgebiete:

Felgenreiniger, löst Bremsstaub problemlos und schnell* |

Reinigung von Windschutzscheiben und Sichtscheiben aller Art |

Reinigung von Edelstahl, z. B. Endrohre von Auspuffanlagen |

Verschmutzungen auf Edelstahlflächen, Fettauffangblechen, Grillrosten und Räucheröfen | Reinigung von Kaminen, Kachelöfen und Kaminöfen sowie Backöfen



Nebeneinsatzgebiete: Reinigung vom KFZ-Innenraum, z. B. Polster | Reinigung vom Motor-Innenraum | Reinigung von Sanitäranlagen und Glasflächen | Polsterreinigung im Gartenbereich



Eigenschaften: alkalisch | farblos | geruchsarm | schlierenfrei | rückstandslos



Anwendung:

Dose kräftig über Kopf schütteln | mit einem Abstand von ca. 20–30 cm auf die zu reinigende Fläche auftragen | einwirken lassen bis der Schaum gelöst ist | mit einem weichen Tuch abreinigen.



Outdoor:

Grill | Küchengeräte | Schränke: Hartnäckige Verschmutzungen auf dem Grillrost werden effektiv entfernt. Das Resultat kann sich sehen lassen. Auch Edelstahl, Holz oder Kunststoff werden optimal gereinigt.



Outdoor:

Gartengeräte,Gewächshaus,Pool & Co. | Balkon | Terrasse | Garten Möbel aus Metall, Kunststoff und Holz



Spiel und Spaß Spielgeräte aus Metall, Kunststoff und Holz



Freizeit | Hobby | Sport Ein-, Zwei und Mehrräder ⇒ Es gibt viele Arten, sich fortzubewegen:

von A, wie Auto über B, wie Boot oder I, wie Inliner bis Z, wie Zweirad.



Innenbereich Herausforderung Haushalt:

Leder | Textil | Kunststoff | Glas



Alle Materialien und Oberflächen werden schonend und zugleich gründlich gereinigt.



viele Materialen - ein Reiniger - glänzende Ergebnisse!



SCHUTZ: Anti-Korrosionswachs





Nach der gründlichen und „KRAFTvollen“ Reinigung empfehlen wir unseren SCHUTZ-Wachs .

„Der perfekte SCHUTZ-Mantel für ein langes Geräteleben!“



Haupteinsatzgebiete:

Lackreinigungs- und Konservierungsmittel als temporäre Oberflächenversiegelung, z. B. gegen starke Anhaftungen von Fliegendreck und Bremsstaub.



Nebeneinsatzgebiete:

Konservierungsmittel für Land und Kommunaltechnik sowie Winterdienstfahrzeuge | Edelstahloberflächenversiegelung in Tierställen (z. B. Pferdebox; Tiermedizinische Unbedenklichkeitserklärung vorhanden) | Oberflächenversiegelung für sämtliche lackierte, unlackierte, brünierte und verchromte Flächen sowie für Aluminium und Glas.



Eigenschaften:

Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis | sehr dünn auftragbar | chemisch resistent gegenüber verschiedenster Säuren, Laugen, Salzen, Ölen, Fetten und chemischen Enteisungsmitteln | schmutz- und wasserabweisend mit Abperleffekt | ohne Schleifmittel.



Anwendung:

Dose kräftig über Kopf schütteln | die zu behandelnden Oberflächen vorher reinigen – am besten mit „KRAFT SCHAUMREINIGER“, sodass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist | in einer dünnen Schicht auf die zu konservierende Stelle kleinflächig aufsprühen | mit einem weichen Mikrofasertuch oder mittels Poliermaschine polieren |bei der Verwendung an nicht sichtbaren Bereichen kann auf das Polieren verzichtet werden.



ACHTUNG! Kein Lammfell verwenden





SCHUTZ rundum und überall:

- Versiegelung nahezu aller Oberflächen aus Metall | Kunststoff | Holz



Beständiger Schutz vor Staub, anhaftendem Blütenstaub, Vogel Kot, Insektenschmutz und anderen Umwelteinflüssen und Verunreinigungen



Nach der Versiegelung lassen sich Schmutzpartikel kinderleicht entfernen



Regelmäßige Anwendung schont das Material und erhöht die Lebensdauer



Balkon | Terrasse | Garten

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Möbel und Ausstattung, indem Sie nach der Reinigung unseren SCHUTZ-Wachs einsetzen. Ihr Einsatz wird sich auszahlen, denn die Versiegelung lässt Wasser abperlen und Schmutz entfernen Sie mit einem Wisch.



Gartengeräte | Metallrahmen | Glas

Es muss nicht immer der Rost sein, vor dem das Material geschützt werden soll. Algenanhaftungen an Pools, Insektenschmutz auf dem Gewächshaus oder Erdenreste an Gartengeräten...

Viele Oberflächen – ein SCHUTZ-Wachs.



Hobby | Sport | Mobilität

Bleiben Sie in Bewegung! Ob Sie nun Motor- oder Muskelkraft nutzen, die effektive Oberflächenversiegelung hilft den Wert Ihres Lieblingsstücks zu erhalten. Unser bester SCHUTZ für A wie Auto über B wie Boot bis Z wie Zweirad.



KRAFT und SCHUTZ

Vertrauen Sie auf Kraft und Schutz, Schenken Sie Ihren Geräten ein langes Leben!







Kommentare zur Pressemitteilung