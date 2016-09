INFOCOMM INTERNATIONAL UND VPLT VERANSTALTEN AVT-TRAINING

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Das AVT-Training besteht aus zwei Teilen: dem Kurs ?Grundlagen der AV-Technologie? und dem anschließenden Test zum ?InfoComm geprüfte/r AV-Techniker/in?. Teilnehmer haben die einzigartige Gelegenheit, sich mit diesem Training zu AV-Professionals zu entwickeln.



Im Kurs ?Grundlagen der AV-Technologie? bekommen die Teilnehmer einen umfassenden Überblick über Wissenschaft und Grundlagen der Audio- und Videotechnologie sowie der Systemintegration. Vorkenntnisse sind für den Kurs nicht erforderlich. Der abschließende Test ?InfoComm geprüfte/r AV-Techniker/in? ist nicht nur eine Bestätigung der gelernten AV-Grundlagen mit abschließenden Zertifikat, sondern ist gleichzeitig eine exzellente Basis für die Weiterbildung zum ?Certified Technology Specialist™ (CTS®)?, ein von der ISO/ANSI-anerkanntes Weiterbildungsprogramm.



?Wir sind stolz darauf mit dem VPLT das AVT-Training auszurichten, von dem beide Verbände profitieren werden?, sagt Fernando Delgado, Account Manager für D-A-CH InfoComm International. ?Mitglieder des VPLT erwerben Zusatzwissen, das über das Verbandsangebot hinausgeht und InfoComm profitiert von der einzigartigen Infrastruktur und der zusätzlichen Unterstützung des Fachverbandes für Medien- und Veranstaltungstechnik.?



Mitglieder von InfoComm International® und VPLT gewinnen von der Zusammenarbeit in doppelter Weise. Sie bekommen nicht nur eine professionelle Weiterbildung, sondern erhalten sie noch zu ermäßigten Konditionen:



Frühbucher-Preis: 350 ? (Mitglieder, Buchung bis 19.Okt. 2016 - 500 ? (Nicht-Mitglieder, Buchung bis 19.Okt. 2016); Normal-Preis: 500 ? (Mitglieder) - 700 ? (Nicht-Mitglieder) (Preise zzgl. MwSt.)



Interessierte können sich bei Mariana Kaiser anmelden: mkaiser(at)infocomm.org.





Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über VPLT





Der VPLT ist der Fachverband für Medien- und Veranstaltungstechnik in Deutschland. Seine Mitglieder sind Hersteller, Distributoren, Lieferanten, Systemhäuser sowie Händler und Verleiher aus den Branchen Medientechnik, Licht- und Soundsysteme. Sie arbeiten in allen Sparten der Branchen, von der Entwicklung, Planung, Herstellung, Distribution, Installation bis hin zum Verkauf. Der VPLT vertritt die Interessen der Akteure in diesem Bereich, gestaltet die Zukunft dieser originellen Branche und knüpft dabei wertvolle Netzwerke mit Vertretern der Medien, der Politik, der Kultur und von Bildungseinrichtungen. Dabei stehen die Interessen der Mitglieder immer im Mittelpunkt.



Weitere Informationen stehen unter www.vplt.org zur Verfügung.







Über InfoComm International®



InfoComm International® ist der internationale Fachverband der professionellen audiovisuellen, Informations- und Kommunikationsindustrie. Gegründet im Jahr 1939, hat InfoComm mehr als 5.000 Mitglieder und vertritt damit mehr als 70.000 Branchenexperten weltweit, darunter Hersteller, Systemintegratoren, Händler und Distributoren, unabhängige Berater, Programmierer, Miet- und Event-Unternehmen, Endanwender und Multimedia-Profis aus mehr als 80 Ländern. InfoComm International ist die führende Ressource für AV-Standards, Marktforschung und Nachrichten. Seine Ausbildung, Zertifizierungs- und Bildungsprogramme setzen einen Standard of Excellence für AV-Profis. InfoComm International ist der Gründer der InfoComm, die größte jährliche Konferenz und Messe für AV-Ein- und Verkäufer weltweit. InfoComm organisiert auch Messen in Asien, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten.



Weitere Informationen stehen unter http://www.infocomm.org zur Verfügung.

Kommentare zur Pressemitteilung