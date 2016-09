CIIF 2016 rückt näher - Messe zum Wandel der Fertigungsindustrie

(ots) - Die 18. China International Industry

Fair (CIIF 2016) findet vom 1. bis 5. November 2016 im National

Exhibition and Convention Center (Shanghai) statt. Nach 17 Jahren

erfolgreicher Durchführung ist das 5-tägige Ereignis mittlerweile zu

einer internationalen Industriemesse, einer optimalen Plattform für

die Fertigungswirtschaft und einer unverzichtbaren Ausstellung der

Fertigungsindustrie geworden. Die CIIF 2016 vereint 8 führende

Ausstellungen von Weltrang unter einem Dach. Unter dem Motto

"innovativ, intelligent und grün" geht es um Werkzeuge der

Metallverarbeitung und CNC-Maschinen, industrielle Automatisierungen

& IT-Lösungen, Umweltschutz, Energie-Infrastruktur, kraftstoffarme

Fahrzeuge und Roboter.



In einem offenen Forum vom 9. September forderten die Teilnehmer

angebotsorientierte Reformen und eine effiziente Umsetzung der

Kampagne "Made in China 2025", um die Fertigungsindustrie

aufzurüsten. Intelligente Fertigungsmethoden spielen eine wesentliche

Rolle beim Umsetzen des Plans "Made in China 2025", der 2014 in Kraft

trat.



China wird weiterhin seine Fertigungsindustrie aufrüsten und

intelligente Fertigungsmethoden voranbringen. "Dieses Jahr wird die

Anzahl der chinesischen Pilotprojekte zur intelligenten Fertigung auf

60 ansteigen, im Vorjahr waren es 46", sagt Feng Fei, Vizeminister

von Chinas Ministry of Industry and Information Technology (MIIT).

Auf der CIIF 2016, die von der chinesischen Regierung organisiert

wird, werden die diesjährigen, von der MIIT autorisierten

Pilotprojekte zur intelligenten Fertigung vorgestellt. COMAC, ZTE,

MengNiu und weitere inländische Hersteller werden ihre intelligenten

Produktionslösungen vor Ort vorführen.



Neben führenden chinesischen Fertigungsfirmen haben globale

Großindustrielle ebenfalls bestätigt, dass sie moderne Technologien



und Produkte präsentieren werden. Siemens, Bosch, SAP sowie einige

deutsche Firmen zeigen ihre Lösungen der Industrie 4.0, die auf

chinesische Produzenten abgestimmt sind. ABB, FANUC, YASKAWA, KUKA

und weitere führende Marken für Industrieroboter werden ihre neuen

Modelle einführen, um den Fertigungsprozess für Endnutzer zu

verbessern.



Die Registrierung der Messestände neigt sich dem Ende zu und

übertraf bislang alle Erwartungen. Laut dem CIIF-Management werden

bei der diesjährigen Messe mehr als 270.000 m² genutzt und um die

2.100 Aussteller und 130.000 Messebesucher erwartet. Mehr als 50

Foren und Konferenzen werden die Hotspots der einzelnen

Ausstellungsbereiche darstellen. Nähere Informationen finden Sie

unter www.ciif-expo.com/en.







Pressekontakt:

richten Sie bitte an:

Flora Hu

Communications, CIIF Branch, Shanghai East Best & LanSheng (Group)

Co., Ltd

Tel: +86-21-22068386

Fax: +86-21-62790302

E-Mail: florahu(at)shanghaiexpogroup.com



Original-Content von: EastBest & Lansheng International Group CIIF Branch, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

EastBest & Lansheng International Group CIIF Branch

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.09.2016 - 15:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1406521

Anzahl Zeichen: 3288

Kontakt-Informationen:

Firma: EastBest & Lansheng International Group CIIF Branch

Stadt: Shanghai





Diese Pressemitteilung wurde bisher 56 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung