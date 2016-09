ZDF-Programmhinweis / Samstag, 1. Oktober 2016, 17.05 Uhr

(ots) -

Samstag, 1. Oktober 2016, 17.05 Uhr



Länderspiegel

Live aus Dresden

Moderation: Ralph Schumacher



Sachsen feiert die Deutsche Einheit mit einem großen Bürgerfest, drei

Tage lang steht die Elbmetropole Dresden ganz im Zeichen des

Zusammenwachsens von Ost und West. Sachsen - das Bundesland, in dem

1989 alles begann. Der "Länderspiegel" sendet live vor Ort.

Übertragungswagen und Kameras sind auf dem Neumarkt platziert, direkt

vor der Frauenkirche.



Wie kaum ein anderer Ort im Land steht Dresden für den Aufbruch und

die genutzten Chancen der Wiedervereinigung. Wirtschaftsstandort mit

Strahlkraft, reich an innovativer Forschung und Wissenschaft, dazu

die wiederaufgebaute Pracht der Frauenkirche und ein einmalig schönes

Barockensemble am Flussufer mit Semperoper und Grünem Gewölbe.



Aber die Stadt kommt seit anderthalb Jahren auch immer wieder in die

Schlagzeilen, weil sich hier montags regelmäßig tausende Anhänger der

fremden- und islamfeindlichen Pegida-Bewegung treffen. Auch ein Grund

dafür, dass es in Sachsen besonders häufig zu Übergriffen auf

Flüchtlingsheime kam? Wie ticken die Stadt und ihre Einwohner, was

beschäftigt die Menschen hier mehr als ein Vierteljahrhundert nach

dem Fall der Mauer? Der "Länderspiegel" spürt den Stimmungen nach und

spricht mit Ministerpräsident Stanislaw Tillich.



Was hat die Einheit mit den Menschen gemacht? Spurensuche auch in

anderen Ecken des Landes. Görlitz zum Beispiel. Die östlichste Stadt

Deutschlands ist nach liebevoller Sanierung heute nicht nur

Touristenmagnet, sondern auch für Alt und Jung neue Heimat mit viel

Lebensqualität.



Außerdem geht der "Länderspiegel" der Frage nach: Ist der Soli noch

zeitgemäß? Sollte statt nach Himmelsrichtung lieber nach

Bedürftigkeit verteilt werden? 26 Jahre nach der Wiedervereinigung:

Wie geht's Deutschland?





Dresden vor der Einheitsfeier - Zwischen Partylaune und Sorge

Wie rechts ist Sachsen? - Pegida, Anschläge, Übergriffe

Hammer der Woche - Andreaskreuze für ungenutzte Gleise

Niedersachsen wird Rebenland - Neuer Wein in neuen Schläuchen





Samstag, 1. Oktober 2016, 17.45 Uhr



Menschen - das Magazin



Moderation: Sandra Olbrich



Jozef und seine Frau Ceslawa kamen 2010 aus Polen nach Deutschland.

Mit einem Hilfsprogramm der Arbeiterwohlfahrt in Berlin haben sie

Deutsch gelernt und Arbeit gefunden. Ganz anders: Derya Aycik. Die

gebürtige Kurdin schaffte den Weg in die Selbstständigkeit mit einem

Mikrokredit. Inzwischen beschäftigt sie drei Angestellte in ihrem

Büroservice für Finanzbuchhaltung in Dortmund.





Samstag, 1. Oktober 2016, 18.00 Uhr



ML mona lisa



Moderation: Alexander Mazza



Stalking-Opfer: Was, wenn nichts hilft?



Ständige Angst: Jahrelang wurde eine Münchner Architektin von ihrem

Ex-Partner gestalkt. Obwohl sie alle möglichen Maßnahmen zur Abwehr

ergriffen hatte, wurde sie von ihrem Peiniger ermordet.



Auch Christine Doering kennt das beklemmende Gefühl, ständig

beobachtet, belästigt und verfolgt zu werden. In ihrem Fall konnte

der Stalker verurteilt werden. Doch was tun, wenn die Situation

eskaliert und Gesetze nicht greifen? Frank Winter vom Verein

"Täter-Opfer-Ausgleich Bremen" berät Hilfesuchende mit

Stalking-Konflikten seit vielen Jahren. Bei "ML mona lisa" erklärt

der Experte, was wirklich gegen Stalking hilft, und was er von der

geplanten Gesetzesverschärfung hält.



Oula will Fuß fassen in Deutschland



Ein Jahr ist es nun her, dass Oula mit ihrer Familie aus Syrien hier

ankam. Mit viel Ehrgeiz verfolgt die 19-Jährige seither ihre Ziele:

Sprache lernen, Abitur machen und Medizin studieren.



Mit bunten Plastiksteinen um die Welt



Eigentlich ist Jan Bildhauer. Doch sein künstlerisches Talent hat

viele Facetten: Weil er Risse in Wänden nicht mag, füllt er sie mit

bunten Plastiksteinchen - und findet weltweit Nachahmer.



Der Regierungszug der DDR



Mit Leidenschaft zur Eisenbahn ein Stück Ost-Geschichte gerettet: Vor

zehn Jahren hat Pianist Axel Zwingenberger die alten Waggons vor dem

Verschrotten gerettet und liebevoll restauriert.



Hinterm Rampenlicht: Anna Loos



Als Jugendliche war Sängerin und Schauspielerin Anna Loos aus der DDR

geflüchtet. Mit Ehrgeiz und Durchhaltevermögen hat sie einsame Zeiten

überwunden und ihre großen Ziele erreicht.



Leben auf dem Hausboot



Von lauten Straßen hin zu ruhigen Kanälen. Urlaub und Wohnen auf dem

Wasser wird immer beliebter. Barbara Hahlweg hat die schwimmenden

Häuser besucht, um zu sehen, was die Faszination ausmacht.





Samstag, 1. Oktober 2016, 23.30 Uhr



das aktuelle sportstudio



Moderation: Katrin Müller-Hohenstein



Gast im Studio: Clemens Fritz, Werder Bremen



Fußball-Bundesliga, 6. Spieltag

Topspiel: Bayer Leverkusen - Bor. Dortmund



Bayern München - 1. FC Köln

Hertha BSC - Hamburger SV

FC Ingolstadt - Hoffenheim

Darmstadt 98 - Werder Bremen

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt

RB Leipzig - FC Augsburg (Fr.)



Fußball: Zweite Liga, 8. Spieltag

Hannover 96 - FC St. Pauli

Düsseldorf - Karlsruher SC



Formel 1: Großer Preis von Malysia - Qualifying in Sepang





Sonntag, 2. Oktober 2016, 9.03 Uhr



sonntags



Meine Herkunft - mein Leben?



Moderation: Andrea Ballschuh



Viele Menschen wollen wissen, von wem sie abstammen. "sonntags" will

herausfinden, ob die eigene Herkunft tatsächlich so wichtig ist. Oder

sind die Wurzeln egal? "sonntags" zeigt Menschen, die ihr Schicksal

selbst in die Hand genommen haben, unabhängig von ihrer Herkunft, und

berichtet über die neuen Möglichkeiten der Ahnenforschung und die

Faszination, die von der Genealogie ausgeht.





Sonntag, 2. Oktober 2016, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage



Moderation: Norbert König



Fußball-Experte: Hanno Balitsch - Analyse des 6.

Bundesliga-Spieltages

Fußball-Story: Ralph Hasenhüttl - Der Trainer von RB Leipzig

Formel 1: GP von Malaysia - aktueller Bericht aus Sepang

Eishockey: Wolfsburg-Berlin - 6. Spieltag der DEL

Surf-Sport: Snowdonia - Aktuelle Reportage aus Wales







