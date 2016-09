ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 29. September 2016

(ots) -



Woche 39/16

Freitag, 30.09.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.40Die Geschichte der RAF

Der deutsche Herbst - das Jahr 1977

Deutschland 2014



6.25Skandal! Große Affären in Deutschland

Der Fall Barschel (1987)

Deutschland 2015



7.10Skandal! Große Affären in Deutschland

Die Flick-Millionen (1982)

Deutschland 2016



7.55forum am freitag



8.08Regelmäßig aktuelle Nachrichten

heute Xpress



8.10auslandsjournal

Deutschland 2016



8.40Rassismus in Uniform

Polizeigewalt in den USA



9.25Cops außer Kontrolle

Amerikas Kampf gegen Polizeigewalt

USA 2016



10.10Black in the USA

Rassismus und tödliche Unruhen

Deutschland 2016



10.55Black in the USA

Geisterstädte und moderne Sklaverei

Deutschland 2016



11.40auslandsjournal spezial

Zerrissenes Amerika - Reise durch ein gespaltenes Land

USA 2016



12.25Verschwörung oder Wahrheit

MH17 - Abschuss über der Ukraine

Ukraine 2016



"Das Erbe der Nazis: 1945-1960 Davon haben wir nichts gewusst" um

12.45 Uhr entfällt

13.10ZDF-History

Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht

Deutschland 2011





13.35Das Erbe der Nazis

Die 60er Jahre - Die Täter sind unter uns

Deutschland 2015



14.25Das Erbe der Nazis

1968-1989 Der Muff von tausend Jahren

Deutschland 2015



15.10Das Erbe der Nazis

1945-1989 Die DDR: Anspruch und Wirklichkeit

Deutschland 2015



15.55Die Osmanen - Geschichte eines Imperiums

Der Untergang des Reichs

Großbritannien 2013



16.40Mein Land, Dein Land

Zwischen Äppelwoi & Döner - Türkische Lebensart in Offenbach

Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 17.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

20.55Burgen - Monumente der Macht



Château Gaillard



21.40Burgen - Monumente der Macht

Conwy Castle



( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

0.35heute-journal



( weiterer Ablauf ab 1.05 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

4.00Momente der Geschichte II

Wendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der Bauern

Deutschland 2015



4.45Momente der Geschichte II

Entscheidende Schlachten

Deutschland 2015













Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDFinfo

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.09.2016 - 15:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1406534

Anzahl Zeichen: 2952

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDFinfo

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 47 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung