SANHUA Automotive nimmt an der Internationalen Automobil-Ausstellung, IAA 2016, teil

(ots) - SANHUA Automotive stellte

auf der IAA 2016 in Hannover, Deutschland, eine vollständige Palette

verschiedener und innovativer Thermomanagementkomponenten vor. Die

IAA ist die führende internationale Fachmesse für Nutzfahrzeuge, die

alle zwei Jahre stattfindet. SANHUA Automotive stellte mehrere neue

Produkte vor, die mit herkömmlichen Personenkraftwagen,

Nutzfahrzeugen und alternativ angetriebenen Fahrzeugen, wie PHEVs und

EVs kompatibel sind.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160929/413246



In diesem Jahr zeigte SANHUA Automotive nicht nur sein hybrides

R744 Kühlmittelthermosystem mit Batteriekühlungsfunktion, sondern

auch seine integrierten R134a & R1234yf Wärmepumpenheizungssysteme.



Zur Ergänzung dieser Produktlinie hat SANHUA Automotive ebenfalls

das beste elektronische Expansionsventil (EEV) der Welt entwickelt,

das bereits die hohen Erwartungen zahlreicher weltweiter

Fahrzeughersteller an ausgeglichene Systemleistung und Wert erfüllt.



Dieses EEV ermöglicht eine Reihe von Systemsteuerstrategien, die

letztlich zu insgesamt besserer Systemeffizienz,

Treibstoffeinsparung, größerer hybrider Reichweite und erhöhter

AC-Systemleistung führen.



Die Produkte von SANHUA Automotive tragen nennenswert zum

Umweltschutz bei. Die TEVs, EEVs und Ventile von SANHUA Automotive

ermöglichen die genaue Kontrolle von Kühlmitteln und verbessern

dadurch den Treibstoffverbrauch herkömmlicher Fahrzeuge sowie die

Reichweite von Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Die Produkte von SANHUA

Automotive wurden für Kompatibilität mit allen umweltfreundlichen,

weltweit neuen Kühlmitteln konzipiert, wie R1234yf, R410a und R744.



"SANHUA Automotive stellte auf der IAA innovative neue thermische

Lösungen und einen Technologiefahrplan vor, welche die CO2 Emissionen

von Nutzfahrzeugen reduzieren und das diesjährige Thema der IAA,



"Ideen sind unser Antrieb", unterstützen."



SANHUA Automotive ist ein führender Anbieter fortschrittlicher

Fahrzeugtechnologien, -systeme und -komponenten für große OEMs und

auf Thermomanagementsysteme spezialisiert.



Als Thermomanagementexperte entwickelt SANHUA Automotive laufend

Produkte, welche die Treibstoffeinsparung bei herkömmlichen

Fahrzeugen erhöhen und Möglichkeiten für die Ausdehnung der

Reichweite von EV und Hybridfahrzeugen bieten.







Pressekontakt:

SANHUA Automotive

Yao Lingli

+86 18605859183

auto-marketing(at)sanhuagroup.com



