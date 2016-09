Der Trailer zum Telematik Award 2016 - Auftakt für kommende T.TV-Produktionen

Die feierliche Verleihung des Telematik Awards 2016 auf IAA Nutzfahrzeuge in Hannover

(firmenpresse) - Hannover/Hamburg, 29.09.2016.



Zur Verleihung des Telematik Awards 2016 am 27. September 2016 auf der IAA Nutzfahrzeuge war auch die Crew von Telematik.TV vertreten. Der Branchensender dokumentierte nicht nur die gesamte Preisvergabe inkl. Rahmenprogramm, sondern bat auch einige Manager von Unternehmen der TOPLIST der Telematik zum Interview.









Der Trailer stellt den Auftakt zu den Videoproduktionen des Branchensenders Telematik.TV im Rahmen der IAA Nutzfahrzeuge und der Verleihung des Telematik Awards 2016 dar. Zuschauer erhalten hier einen Überblick über die gesamte Veranstaltung, um das umfangreiche Programm, die Partner und Teilnehmer der Verleihung kennenzulernen - von der Eröffnung bis zur feierlichen Preisübergabe fasst Telematik.TV den Veranstaltungstag in wenigen Minuten kompakt zusammen.







Die folgenden T.TV-Produktionen



In den weiteren Filmen von der IAA Nutzfahrzeuge 2016 in Hannover erwarten den Zuschauer noch Interviews mit:



Ralf Faust, Leiter Service Nutzfahrzeug Gruppe | Geschäftsführer bei der Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co. KG,

Thomas Piller, Geschäftsführer der idem telematics GmbH,

und Andreas Kirchheiner, geschäftsführender Gesellschafter der AIS Advanced InfoData Systems GmbH.





In Kürze veröffentlicht der Sender auch den Telematik-Talk - die spannende Podiumsdiskussion im Rahmenprogramm der feierlichen Verleihung. Als Thema wählte die Redaktion: "Vom Lager, über Subunternehmer bis zum Kunden - die voll vernetzte Supply Chain". Auch Startups im Telematikmarkt, die vielen neuen Begriffe, welche die Branche prägen sowie das autonome Fahren wurden offen diskutiert - angeregt von den Leserfragen der Fachzeitung Telematik-Markt.de.







Die Teilnehmer des Telematik-Talks waren:

Dr. Christoph Wilk, Abteilungsleiter Verkehr im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Dr. Kay Lindemann, Geschäftsführer, Verband der Automobilindustrie (VDA), Berlin



Thomas Piller, Geschäftsführer der idem telematics GmbH

Volker Möller, Leiter "Sales & Marketing Logistics DACH" bei der PTV Group

Ralf Faust, Leiter Service Nutzfahrzeug Gruppe | Geschäftsführer bei der Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co. KG



Moderation:

Peter Klischewsky, Chefredakteur der Mediengruppe Telematik-Markt.de, Hamburg







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.telematik-markt.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Telematik-Markt.de - die führende Fachzeitung der Telematik-Branche



MKK - Marktkommunikation ist Herausgeberin des Telematik-Markt.de sowie des Telematik.TV. Die Fachzeitung Telematik-Markt.de und Telematik.TV verfolgen das Ziel, dieser Technologie und Forschung einen allumfassenden "Markt - und Informationsplatz" zwischen Herstellern und Anwendern zu schaffen, um die noch recht junge und innovative Telematik - Branche näher in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken.

Telematik-Markt.de bindet hierzu bundesweit kompetente Fachjournalisten und Marketing - Profis, die mit den Unternehmen, Institutionen, Universitäten und Verbänden der Telematik - Branche permanent kommunizieren und vereint alle beteiligten Stellen auf dieser "öffentlichen Bühne".

Sie bündelt in ihrer TOPLIST der Telematik alle Anbieter der Branche im deutschsprachigen Raum und gibt dort einen Überblick auf die führenden Telematik-Anbieter.

Telematik-Markt.de lobt im jährlichen Wechsel von Fahrzeug- und Human- Telematik mit Partnern, wie dem VDA (Verband der Automobilindustrie), den Telematik Award aus.



