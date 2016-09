Stadtentwicklung in Theorie und Praxis (FOTO)

(ots)

Auf der Expo Real präsentieren die Unternehmensgruppe Nassauische

Heimstätte/Wohnstadt und ihre Marke NH ProjektStadt auch 2016 ein

Programm mit hochkarätigen Experten zu zentralen Themen der

Stadtentwicklung.



Versierte Antworten auf aktuelle Fragen rund um Nachhaltigkeit,

Quartiersentwicklung und Konversion versprechen die Veranstaltungen,

die die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt mit ihrer

Marke NH ProjektStadt rund um Stadt- und Projektentwicklung auf der

diesjährigen Expo Real zusammengestellt hat. Auf dem

Gemeinschaftsstand des größten hessischen Wohnungsunternehmens und

der Stadt Kelsterbach in Halle C1, Stand 440, treffen sich vom 4. bis

6. Oktober 2016 namhafte Referenten und erfahrene Praktiker, um über

die wichtigsten Themen der Branche zu diskutieren. Am 5. Oktober 2016

findet der mittlerweile schon traditionelle "Hessen-Treff" mit Wein

und kulinarischen Leckerbissen aus dem "Bundesland der Mitte" statt.



Konversion und temporäres Wohnen



Beim Fachgespräch "Vision trifft Realität - Konversion im

Praxistest" wird Jürgen Heiß, Bürgermeister und Konversionsdezernent

der Stadt Heidelberg, über seine Erfahrungen bei der Umwandlung

ehemaliger militärischer Flächen berichten. Mit auf dem Podium sitzen

Claudia Warnecke, Technische Beigeordnete der Stadt Paderborn, Jörg

Musial, Leiter Verkauf der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

(BImA), und Monika Fontaine-Kretschmer, für die Stadtentwicklung

zuständige Geschäftsführerin der Unternehmensgruppe Nassauische

Heimstätte/Wohnstadt.



Einen intellektuellen Schlagabtausch versprechen die Kurzvorträge

im Pecha-Kucha-Stil zum Thema "PopUp: PickNick - temporäres und

mobiles Wohnen". Bei diesem modernen und spannenden

Präsentationsformat mit dabei: Peter Cachola Schmal, Direktor des

Deutschen Architekturmuseums, Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender der



Bundesstiftung Baukultur, Prof. Dr. Johannes Busmann, Herausgeber

polis und polis convention, Manfred Ockel, Bürgermeister der Stadt

Kelsterbach, und Marion Schmitz-Stadtfeld, Leiterin Integrierte

Stadtentwicklung NH ProjektStadt.



Im Visier: die City und das Quartier



Mit Annelie Bopp-Simon, Leiterin für Stadtentwicklung und

Bauleitplanung der Stadt Limburg, Rainer Burelbach, Bürgermeister der

Stadt Heppenheim, Christof Nolda, Baudezernent der Stadt Kassel,

Barbara Schader, Bürgermeisterin der Stadt Bürstadt, und Monika

Fontaine-Kretschmer, Geschäftsführerin der Unternehmensgruppe

Nassauische Heimstätte/Wohnstadt, versammeln sich viele Jahrzehnte

praktische Erfahrung zum Fachgespräch "Wo das Herz schlägt - neuer

Schwung für die Innenstadt".



Bei einer weiteren Podiumsrunde widmen sich Peter Feldmann,

Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main, Manfred Ockel,

Bürgermeister der Stadt Kelsterbach, Dr. Monika Meyer,

Geschäftsführerin IWU Darmstadt, Dr. Ute Redder,

Ministerialdirigentin im Bundesbauministerium, und Dr. Constantin

Westphal, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Nassauische

Heimstätte/Wohnstadt, dem Thema "Vom Gebäude zum Quartier - vom

Mieter zum Bewohner".



Den Abschluss bildet das Thema Nachhaltigkeit. Teilnehmer am

Fachgespräch "Wohnungsknappheit und Nachhaltigkeit - verträgt sich

das?" sind Gunther Adler, Staatssekretär im Bundesbauministerium,

Axel Gedaschko, Präsident des GdW, Prof. Julian Wékel, Fachbereich

Architektur, TU Darmstadt, Folkmer Rasch, Geschäftsführer der Faktor

10 Gesellschaft für Siedlungs- und Hochbauplanung der Stadt

Darmstadt, sowie Dr. Thomas Hain, Leitender Geschäftsführer der

Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt.



Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt



Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt mit Sitz

in Frankfurt am Main und Kassel bietet seit über 90 Jahren umfassende

Dienstleistungen in den Bereichen Wohnen, Bauen und Entwickeln. Sie

beschäftigt rund 700 Mitarbeiter. Mit rund 60.000 Mietwohnungen in

140 Städten und Gemeinden gehört sie zu den zehn führenden deutschen

Wohnungsunternehmen. Der Wohnungsbestand wird aktuell von rund 260

Mitarbeitern in vier Regional-, untergliedert in 13 Service-Centern,

betreut. Unter der Marke "NH ProjektStadt" werden Kompetenzfelder

gebündelt, um nachhaltige Stadt- und Projektentwicklungsaufgaben

durchzuführen.







