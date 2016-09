Lyreco Live! übertrifft die Erwartungen

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Barsinghausen, 29.09.2016: Zu einem ?Event der Bestmarken? lud die Lyreco Deutschland GmbH, führender Anbieter von Büro- und Arbeitsplatzlösungen, am 14. und 21. September ihre Kunden ein. Zusammen mit jeweils rund 30 Ausstellern präsentierte sich der Händler in der HDI Arena in Hannover und am Hockenheimring und damit in sehr ausgefallenen Locations. Mit insgesamt über 400 Besuchern waren die Veranstaltungen, unter dem sportlichen Motto ?Bestmarken ? begegnen, bewegen, begeistern?, sehr gut besucht.



Nach der Begrüßung konnten sich die interessierten Besucher in der Lyreco-Welt zunächst ein Bild von den einzelnen Fachabteilungen des Unternehmens, wie z.B. der Logistik oder dem Kundenservice machen und suchten den Austausch mit den jeweiligen Ansprechpartnern.



Auf dem Lieferantenmarkt präsentierten renommierte Aussteller, wie beispielsweise Avery Zweckform, Leitz, Steinbeis, Durable oder Pilot ihre Top-Produkte sowie Produktneuheiten, die im nächsten Jahr auf dem Markt eingeführt werden. Vertiefende Gespräche waren für die Gäste auch an den zahlreichen Ständen der Hersteller aus dem Bereich Persönliche Schutzausrüstung möglich, wodurch Lyreco noch einmal seine Positionierung auf diesem Gebiet untermauerte.



Der Zehnkämpfer Frank Busemann zeigte in seinem Vortrag in Hannover die Verbindungen von Olympischem Zehnkampf und dem modernen Management- und Büroalltag in unterhaltsamer Weise auf. In Hockenheim bekamen die Kunden bei exklusiven Führungen einen Einblick hinter die Kulissen der Rennstrecke.



Besonders Highlight am Abend war die Übergabe des Nachhaltigkeitspreises. Bereits zum fünften Mal zeichnete Lyreco einige seiner Kunden in zwei Umsatz-Kategorien für besonders nachhaltiges Einkaufsmanagement aus. In Hannover nahm die VfL Wolfsburg Fußball-GmbH den Preis für den ersten Platz in der Kategorie B entgegen, in Hockenheim konnte die Übergabe an die Bertrandt AG (erster Platz in der Kategorie A) und die Nestlé Deutschland AG (dritter Platz in der Kategorie A) erfolgen. Alle anderen Gewinner hatten die Preise bereits im Vorfeld in Empfang genommen.





?Wir sind sehr zufrieden mit den beiden Lyreco Live!-Veranstaltungen in Hannover und Hockenheim. Trotz des hervorragenden Wetters konnten wir wieder sehr viele interessierte Kunden begrüßen. Die hohen Besucherzahlen und der intensive Austausch vor Ort zeigen uns, dass wir mit unseren Veranstaltungen einen guten Rahmen für die wichtigen Gespräche zwischen Kunden, Herstellern und uns als Händler schaffen, um unsere Servicequalität permanent zu steigern. Unser Dank geht an die vielen Lieferanten und Unternehmenspartner, die mit uns gemeinsam diesen Erfolg gestaltet haben.?, so Marc Gebauer, Geschäftsführer der Lyreco Deutschland GmbH.





Lyreco ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen und führender Anbieter von Büro- und

Arbeitsplatzlösungen im B-to-B-Bereich. Mit über 8.700 Mitarbeitern, davon über 4.000 Vertriebsmitarbeitern, liegt der Fokus des Unternehmens auf Kundenservice, Logistik und Vertriebsexzellenz. Die internationale Präsenz umfasst 26 Länder auf 4 Kontinenten. Lyreco ist nicht nur Marktführer in Europa, sondern auch in Australien und Asien präsent. Die Gruppe erwirtschaftete Umsätze in Höhe von über 2 Mrd. EUR in 2014. Werden die Partner dazu gerechnet, deckt Lyreco aktuell 42 Länder auf 4 Kontinenten ab.



Die Vertriebspartner von Lyreco sind in



- Amerika: INFORSHOP (Brasilien), MARKEN (Argentinien), W.B. MASON (USA), NOVEXCO (Kanada), Principado (Mexiko)



- Asien: ASKUL (Japan), COMIX (China), BENIR E-STORE SOLUTIONS (Indien), OFFICEPRO (Taiwan)



- Europa: OFFICEMAG (Russland), RTC (Rumänien), AKOFFICE (Türkei), OFFICEDAY (Estland, Lettland und Litauen)



- Ozeanien: OFFICE PRODUCTS DEPOT (Neuseeland)



Weitere Informationen unter www.lyreco.de: http://www.lyreco.de/

