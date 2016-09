phoenix Im Dialog: Leon de Winter im Gespräch mit Michael Krons - Freitag, 30. September 2016, 22.30 Uhr

(ots) - "Muslime sind mehrheitlich nicht in der Lage, eine

offene, moderne Gesellschaft zu gründen", sagt der niederländische

Schriftsteller und Filmschaffende Leon de Winter. Man brauche etwas,

womit man diese Gesellschaften öffnen könne. Er setzt auf Aufklärung.

Der Gedanke, unsere Vorstellung von Freiheit und Demokratie nur

westlichen Ländern vorzubehalten, widerstrebt de Winter. Im Dialog

spricht Michael Krons mit dem international renommierten

Bestseller-Autor über seine Wertvorstellungen und über seinen neuen

Roman "Geronimo".



Leon de Winter studierte an den Filmakademien in München und in

Amsterdam. Sein erstes Buch veröffentlichte er bereits mit 24 Jahren.

In seinem neuen Polit-Thriller entwirft de Winter seine Gegenversion

zur offiziellen Darstellung, dass der Al-Qaida-Führer Osama bin Laden

im pakistanischen Abbottabad von amerikanischen Elitesoldaten getötet

wurde. In seinem Roman, der Fakten und Fiktion virtuos verknüpft,

wird der meistgesuchte Mann der Welt lebend gefangen genommen, um ihn

vor Gericht zu stellen.







