FinTech-Start Up Decimo stellt Schnittstelle zur Rechnungsvorfinanzierung bereit:

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Auftraggeber können Vorfinanzierungsangebot in eigene Plattform integrieren / Komfortable Abrechnungsoption für Freelancer







Berlin, 29. September 2016 ? Die Decimo GmbH, stellt ab sofort eine Schnittstelle zur Anbindung ihres Online-Factoring-Systems an externe Anwendungen bereit. Damit können Anbieter von Vermittlungsplattformen, Handelsplätzen, sowie Plattformen zur Rechnungsstellung und Buchhaltung wie Fastbill, Lexware, etc. ihren Kunden eine komfortable Möglichkeit zur Rechnungsvorfinanzierung bereitstellen.



Über diese API können zum Beispiel Agenturen, die mit Selbstständigen, Freiberuflern und kleinen Unternehmen arbeiten, den Service direkt auf der eigenen Website integrieren. Freelancer können bei der Abrechnung den Button ?zur Vorfinanzierung einreichen? wählen und das Geld sofort über Decimo erhalten. (Gebühr ab 2,9%) Wiederholte Fragen wie ?Wann kommt das Geld?? entfallen.



Für abrechnende Agenturen und Plattformen reduziert sich darüber hinaus der Aufwand signifikant: Statt vieler Einzelrechnungen von Freelancern geht eine Abrechnung von Decimo ein. Das schafft bessere Liquidität und ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal bei der Akquise von Auftragnehmern. Darüber hinaus zahlt Decimo laufende Vermittlungsprovisionen auf Grundlage der eingenommenen Factoring-Gebühren.



Decimo löst ein Problem für Selbstständige und Kleinunternehmer



Nach einem ausgeführten Auftrag dauert die Bezahlung oft sehr lange. Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen können ihre eigene Liquidität sichern, indem sie ihre Rechnungen auf www.decimo.de einreichen und den Rechnungsbetrag umgehend erhalten. Decimo übernimmt das komplette Forderungsmanagement und das Risiko der Insolvenz des Rechnungsempfängers



Diesen Verkauf offener, unstrittiger Forderungen, um damit Liquidität zu sichern und das aufwändige Rechnungsmanagement auszulagern, nennt man Factoring.





Decimo, als lizensiertes Factoring-Unternehmen, steht unter Aufsicht der BaFin, deshalb werden höchste Standards an Datenschutz und Umgang mit Kundendaten eingehalten.



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Decimo:



Das Berliner FinTech-Startup

wurde 2014 gegründet und hat im Gegensatz zu den meisten

FinTech-StartUps eine Lizenz der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungen (BaFin). Decimo bietet als erstes Unternehmen

online-basiertes Factoring für kleine und mittlere Unternehmen und

Freelancer gegen eine geringe Bearbeitungsgebühr. Die Zielgruppe der

Selbstständigen und KMUs ist auf dem Factoring-Markt kaum erschlossen.

Damit ergibt sich für Decimo ein enormes Wachstumspotenzial, das durch

einen sehr hohen Automatisierungsgrad der Geschäftsprozesse erreicht

wurde.



Decimo ist als erstes FinTech-StartUp Mitglied im Deutschen Factoring Verband www.factoring.de: http://www.factoring.de/.

