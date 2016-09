Wie Pferdeliebhaber ihre Träume verwirklichen

Mit Pferden arbeiten und Menschen helfen

FRANZISKA MÜLLER - EXPERTE FÜR PFERDEGESTÜTZTES COACHING

(firmenpresse) - Franziska Müller hat es geschafft! Absolventen aus aller Welt reisen an, um bei ihr zum Pferdegestützten Coach ausgebildet zu werden. Das von ihr entwickelte einzigartige Mental-Emotion-Effect®-Concept ist die Basis für diese außergewöhnlich erfolgreiche viertägige pferdeunterstützte Ausbildung. "Ich bin absolut kein Freund davon, Dinge in die Länge zu ziehen. Wann immer ich selbst ein Seminar besuche und das Gefühl habe, dass der Lernstoff unnötigerweise gestreckt wird, um die Anzahl der Tage zu erhöhen, werde ich total sauer. Schließlich ist es meine kostbare Zeit, die dadurch vergeudet wird. Aus diesem Grunde habe ich das Mental-Emotion-Effect®-Concept entwickelt. Es ermöglich mir, den sehr umfangreichen Lernstoff der Ausbildung zum Pferdegestützten Coach innerhalb von nur vier Tagen zu vermitteln. Die Teilnehmer sind sehr dankbar, weil sie dadurch kostbare Zeit sparen und viel früher mit dem Erlernten Geld verdienen können!"



Direkt mit dem Lernten arbeiten zu können, ist das Ziel der renommierten Ausbildung bei Franziska Müller. "Mir ist wichtig, dass unsere Absolventen schon während der Ausbildung die Sicherheit und die Erfahrung erlangen, die sie benötigen, um Menschen coachen zu können. Natürlich lernen wir immer weiter, mit jedem Kunden, auch ich. Aber Tatsache ist doch, dass die Teilnehmer, die an unserer Akademie lernen, direkt loslegen wollen. Und das können sie nach den vier Tagen. Sie gehen nicht nach Hause und müssen üben, sondern können bereits am Ende des letzten Tages Menschen mit der Hilfe von Pferden coachen. Das ist mein Anspruch und dem werde ich Dank meines Mental-Emotion-Effect®-Concepts immer gerecht. Immer wieder bekomme ich noch am Tag der Abreise eine SMS oder Email, dass jemand bereits gecoacht hat. Sei es im Freundeskreis oder auf der beheimateten Reitanlage - unsere Absolventen sind in der Lage, das Erlernte direkt anzuwenden!"



Die Ausbildung zu Horse Assisted Coach (Pferdegestützter Coach) bei Franziska Müller gilt als außerordentlich erfolgsvorsprechend für zukünftige Pferdegestützte Coaches. Die Inhalte werden in kürzester Zeit auf höchstem Niveau vermittelt, so dass die Absolventen ab der ersten Sekunde verinnerlichen, wie sie mit Pferden coachen und Menschen unterstützen noch glücklicher und erfolgreicher zu werden. Franziska Müller erreicht mit ihrem Mental-Emotion-Effect®-Concept Menschen, deren Zeit kostbar ist und die ihre Zeit voll und ganz nutzen wollen. Ihr hoher Anspruch spiegelt sich in den vier Tagen nicht nur wider, sie gibt ihn auch an ihre Absolventen weiter. "Es ist unsere Pflicht, für die Menschen, die sich uns im Coaching anvertrauen, unser Bestes zu leisten!" Ihr hoher Qualitätsanspruch, ihre Authentizität und ihre fachliche Kompetenz sind ausschlaggebend für ihren Erfolg. Internationale Konzerne buchen sie für pferdeunterstützte Führungskräfte-Trainings, Teambuildings und Diversity-Workshops. Privatpersonen stärkt sie durch ihre ROCK YOUR DREAMS!®-Seminare und begeisterte Pferdeliebhaber bildet sie zu ausgezeichneten Pferdegestützten Coaches aus.





Franziska Müller ist Experte für Pferdegestütztes Coaching und fordert und fördert Menschen, die ihre Träume verwirklichen, Ziele erreichen und glücklicher und erfolgreicher werden wollen. Ihre Ausbildungen zum Pferdeunterstützten Coach sind weit im Voraus ausgebucht. Von ihr ausgebildete Horse Assisted Coaches werden von Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen gerne gebucht.



Die begehrten pferdeunterstützten Ausbildungen finden in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Jährlich kommen neue Standorte hinzu.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.franziska-mueller.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Franziska Müller coacht internationale Konzerne, Top-Manager und Privatpersonen, die zukünftig zu den Besten gehören wollen. Ihre Erfahrungen aus über 15 Jahren Coaching, über 12.000 Coachings, 25 jähriger Berufserfahrung und Tausenden Seminaren gibt sie an ihrer internationalen Akademie für pferdegestütztes Coaching an die Absolventen ihrer Ausbildung zum Pferdegestützten Coach weiter. Die gefragten Ausbildungen finden in Deutschland, Österreich und in der Schweiz statt. Experte Franziska Müller begeistert ihre Leser als Autorin beim Springer Gabler Verlag und inspiriert und motiviert ihr Publikum als internationaler Redner.



Kontakt:

FRANZISKA MÜLLER

Experte für Pferdegestütztes Coaching

Großbeerenstr. 295

D-14480 Potsdam

Mobil: 0049-176-41190796

Tel.: 0049-331-23385881

Mail: info(at)franziska-mueller.com

Web.: www.franziska-mueller.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

Franziska Müller - Experte für Pferdegestütztes Coaching

PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt

Petra Müller

Großbeerenstr. 295

14480 Potsdam

info(at)franziska-mueller.com

0049-331-23385881

http://www.franziska-mueller.com



Datum: 29.09.2016 - 17:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1406606

Anzahl Zeichen: 3686

Kontakt-Informationen:

Firma: Franziska Müller - Experte für Pferdegestütztes Coaching

Ansprechpartner: Franziska Müller

Stadt: Potsdam

Telefon: +49 331 23385881





Diese Pressemitteilung wurde bisher 79 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung