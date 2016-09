Monatskalender für 2017 - Planen Sie voraus!

Jetzt schon an 2017 denken und Monatskalender bestellen!

Printas - Monatskalender für 2017

(firmenpresse) - Das neue Jahr kommt schneller, als man denkt! Herbst, Halloween, Advent, Weihnachten, Silvester - dann steht bereits der erste Januar vor der Tür. Wer die Planung für 2017 im Griff hat, berücksichtigt auch jetzt bereits die Werbemittel für das kommende Jahr. Der Monatskalender von PRINTAS ist eine gelungene Verbindung von Terminplanung und erfolgreicher Werbung. Er bietet eine komplette Übersicht über mehrere Monate und Platz für Werbefläche. Mit Firmenlogo als Werbeaufdruck eignet sich der Monatskalender für 2017 perfekt als Werbeartikel.



Der Monatskalender für 2017, erhältlich als Drei- bis Siebenmonatskalender (http://www.printas.com/3-bis-7-monatskalender/)



Monatskalender sind als Planungsinstrument unverzichtbar. Die praktischen Kalender sind auch als Speditions- oder Schifffahrtskalender bekannt, nachdem in diesen Branchen eine sorgfältige Planung besonders wichtig ist. Aber auch alle anderen Unternehmen schätzen einen übersichtlichen Kalender, der auf einen Blick mehrere Monate bietet. Wer weit in die Zukunft plant, ist mit dem Siebenmonatskalender gut beraten. Kalenderblöcke für drei, vier, fünf oder sechs Monate sorgen ebenfalls für einen perfekten Überblick.



Variabel wählbar: Optik, Kalendarium und Veredelung



Zudem bietet der renommierte Kalenderverlag PRINTAS vielfältige Möglichkeiten. Man kann nicht nur das Kalendarium wählen, sondern auch die Motive des Kalenders ganz nach den eigenen Vorstellungen individuell gestalten. Verschiedene Varianten der Veredelung liefern genau den Kalender, den Sie brauchen. Wählen Sie zum Beispiel eine spezielle Beschichtung, eine besondere Papierwahl oder die Premium-Ausführung beim Monatskalender für 2017. Das Highlight ist bei jedem Kalender der Werbeaufdruck. Platzieren Sie Ihr Logo dezent, aber trotzdem gut sichtbar auf dem Kalender. Somit ist gewährleistet, dass Ihr Firmenlogo jederzeit im Fokus ist.



Der Countdown läuft - Jetzt Monatskalender für 2017 bestellen!





PRINTAS stellt Ihre Kalender auf leistungsfähigen Druckmaschinen her. Die Qualität zeigt sich in einem klaren Schriftbild und leuchtenden Farben. Eine stabile Aufhängung und ein strapazierfähiger Rücken sind bei PRINTAS-Monatskalendern selbstverständlich. Die Lieferung erfolgt pünktlich und zuverlässig. Trotzdem braucht die Produktion der Monatskalender eine gewisse Vorlaufzeit. Bis Silvester und Neujahr sind es weniger als 100 Tage - gerade im Geschäftsleben weiß jeder, wie schnell die Zeit in den letzten Wochen des Jahres vergeht. Deshalb bereits jetzt die Monatskalender für 2017 bestellen, damit die Kalender bis zum Jahresende an ihren Bestimmungsort gelangen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.printas.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

"Werbung, die hängen bleibt" - seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender "Hamburg - Rund um die Alster". Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.



Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 49 Länder.



Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.



PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!



Für Rückfragen rufen Sie gern an.

Dies ist eine Pressemitteilung von

PRINTAS Kalenderverlag GmbH

PresseKontakt / Agentur:

PRINTAS Kalenderverlag GmbH

Dirk Stolzke

In der Masch 6

22453 Hamburg

post(at)printas.com

040 - 88 88 84 84

www.printas.com



Datum: 29.09.2016 - 17:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1406607

Anzahl Zeichen: 2768

Kontakt-Informationen:

Firma: PRINTAS Kalenderverlag GmbH

Ansprechpartner: Dirk Stolzke

Stadt: Hamburg

Telefon: 040 - 88 88 84 84





Diese Pressemitteilung wurde bisher 75 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung