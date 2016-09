Frankfurter Rundschau: Grüner Unsinn

(ots) - Die Grünen wollen den Verkauf von Autos mit

Verbrennungsmotor von 2030 an verbieten. Das ist Unsinn, weil es

solche Restriktionen nicht braucht. Worum muss es dem Staat gehen?

Ihm muss es darum gehen, dass endlich die Grenzwerte für Schadstoffe

in der Luft eingehalten werden. Alle Ballungsgebiete liegen bei

Stickoxiden, die Atemwegserkrankungen und Krebs erzeugen, weit

darüber. Beim Feinstaub ist es ähnlich. Wenn sich die Politik

ernsthaft für saubere Luft in Städten einsetzen würde, müsste sie

dafür sorgen, dass bereits existierende Abgasnormen im real

existierenden Straßenverkehr eingehalten werden. Mit welchen

Antriebsarten dies erreicht wird, sollte man VW, BMW und Mercedes

überlassen.







