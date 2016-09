"ttt - titel thesen temperamente" (MDR)

Tom Wolfe - Innenansichten der Hippie-Bewegung Mythos und

Wirklichkeit sind schwer auseinanderzuhalten - vor allem, wenn es um

die 60er Jahre in Amerika geht. Wer sich an sie erinnert, war nicht

dabei - heißt es. Tom Wolfe, Star-Reporter aus New York und

Mitbegründer des amerikanischen "New Journalism", war dabei und hat

in "The Electric Kool-Aid Acid Test" ein Schlüsselereignis der

drogendurchseuchten Gegenkultur jener Jahre dokumentiert: Die

transkontinentale Bustour des Schriftstellers Ken Kesey und seiner

Kommune, die 1964 nicht nur in Amerika die psychodelische Revolution

verbreiten sollte. Ein Kölner Verlag legt das Buch - literarisches

Roadmovie, Popkultur-Legende und delirierende Innenansicht der

Hippie-Bewegung - jetzt in einer reich illustrierten Prachtausgabe

neu auf. "ttt" sprach in New York exklusiv mit Tom Wolfe. Autor:

Andreas Lueg



Cézanne und Zola - ein Film über eine große Künstlerfreundschaft

Zwei der größten Künstler Frankreichs lernten sich schon als Kinder

auf dem Schulhof kennen - Beginn einer wechselhaften, innigen und

schwierigen Freundschaft: Paul Cézanne und Émile Zola. In ihrem

Spielfilm "Meine Zeit mit Cézanne" zeichnet Regisseurin Danièle

Thompson das Bild dieser spannungsreichen Freundschaft nach und

umkreist das Phänomen der Kreativität und die großen Fragen nach

künstlerischer Revolution und Kompromiss. Viele Szenen dieses

opulenten Films über die beiden Ikonen - gespielt von den glänzenden

Darstellern Guillaume Gallienne und Guillaume Canet - entstanden im

südfranzösischen Aix-en-Provence, der Heimatstadt dieser großen

Künstler. Doch während Zola in Paris große Erfolge feierte, blieb Aix

der Lebensmittelpunkt für Cézanne, inspirierend in seiner Schönheit,

quälend in seiner kleinbürgerlichen Enge. "ttt" hat die Schöpfer

dieses Films getroffen und ist in Aix-en-Provence den Spuren des



Malers Cézanne nachgegangen, die dort allgegenwärtig sind. Autor:

Knut Elstermann



Jonas Kaufmann und seine neue Platte "Dolce Vita" Dass Jonas

Kaufmann als größter und berühmtester lebender Tenor gilt, ist

unstrittig - man kann es in den deutschen, englischen und

amerikanischen Feuilletons nachlesen. Nun haben ihm diesen Weltrang

auch jene bestätigt, die den Schöngesang stets als ihr nationales Gut

verteidigen: die Italiener. Als größter Interpret ihres Liedgutes

wurde Jonas Kaufmann vor drei Wochen im historischen Opernhaus Teatro

San Carlo in Neapel bejubelt - Ministerpräsident Renzi und Entourage

gaben dem Festakt Staatscharakter. Jonas Kaufmann ist ein begnadeter

Interpret des "italienischen Fachs" und er liebt das Land, das er von

Kindesbeinen kennt; dessen Sprache er perfekt beherrscht. Seine

Italien-Leidenschaft hört man seinem neuen Album "Dolce Vita" an.

"ttt" hat Kaufmann getroffen und mit ihm über Verlockungen des süßen

Lebens gesprochen. Autor: Reinhold Jaretzky



Das Versprechen - Dokumentarfilm über eine Justiz-Tragödie Seit 30

Jahren sitzt der Deutsche Jens Söring im Gefängnis. Gemeinsam mit

seiner damaligen Geliebten Elizabeth Haysom soll er 1985 deren Eltern

grausam ermordet haben. Trotz zweifelhafter Beweislage und vieler

Ungereimtheiten, verurteilte ihn ein Gericht in Virginia zu zweimal

lebenslänglich. Der Fall ist eine Mediensensation, der Prozess ist

einer der ersten, die live im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt

werden. Der Mord an den Haysoms, die angesehene Mitglieder der

virginianischen Gesellschaft waren, macht viele sprachlos. Söring,

für die Medien das "german monster", gesteht die Tat zunächst aus

Liebe zu Elizabeth Haysom, die er um jeden Preis vor einem drohenden

Todesurteil retten will. Später widerruft er sein Geständnis.

Verurteilt wird er trotzdem. "Ich habe", sagt er heute, "mein Leben

zerstört, weil ich dachte, dass es sich um Liebe drehte." Acht

Bewährungsgesuche werden gestellt und abgelehnt. 160 Abgeordnete des

Deutschen Bundestages setzten sich für eine Überstellung Sörings nach

Deutschland ein - vergeblich. Neue DNA-Testergebnisse entlasten ihn.

Der Dokumentarfilm "Das Versprechen" rollt den Fall noch einmal auf,

er erzählt von Liebe und Verrat und ist zugleich ein Zustandsbericht

über das amerikanische Rechtssystem, das einmal gefällte Urteile nur

selten revidiert. Autor: Jens-Uwe Korsowsky/ Rayk Wieland



Moderation: Max Moor



Redaktion: Matthias Morgenthaler/ Jens-Uwe Korsowsky (MDR)







