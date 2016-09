Geballte Finanzbildung auf dem Börsentag Berlin 2016

(firmenpresse) - Spannende Vorträge, interessante Aussteller zu allen Facetten der Geldanlage und geballte Finanzkompetenz an einem Ort versammelt - das alles bietet der Börsentag Berlin 2016 am Samstag, den 08. Oktober seinen Besuchern. Mit stetig wachsenden Besucherzahlen konnte sich die Messe in den vergangenen Jahren als feste Größe im Kalender der Berliner und Brandenburger Finanzszene etablieren.



2016 war für Sparer in Deutschland bislang kein gutes Jahr und auch in Zukunft ist kein Ende der Null-Zins-Politik der EZB in Sicht. Was der Wirtschaft laut EZB-Chef Mario Draghi hilft, stellt für viele Menschen ein Problem dar, denn es wird immer schwieriger, sinnvolle Möglichkeiten für den privaten Vermögensaufbau zu finden. Wie wichtig das jedoch ist, um später einen sorgenfreien Lebensabend zu verbringen, offenbaren die Prognosen zur Rentenentwicklung in Deutschland. Die gute Nachricht: Es gibt durchaus noch Möglichkeiten, sein Geld gewinnbringend einzusetzen. Der Börsentag Berlin 2016 gibt am 08. Oktober 2016 Anregungen, wie das funktionieren kann.



"Um die Renten auf dem heutigen Stand zu halten, müssten die Einzahlungen bis 2045 auf über 25 Prozent des Einkommens steigen. Tun sie das nicht, sinken die Rentenauszahlungen und es wird immer mehr Menschen geben, die im Alter auf Sozialleistungen angewiesen sind. Es ist also unabdingbar, selbst vorzusorgen", erklärt Kent Gaertner, Geschäftsführer der Quadriga Communication GmbH und Mitveranstalter der Messe. "Mit dem Börsentag Berlin 2016 bieten wir eine einzigartige Möglichkeit, mehr über die unterschiedlichen Varianten zu erfahren und sich in Punkto Finanzen weiterzubilden."



Auch in diesem Jahr erwarten die Besucher über 50 spannende Vorträge, mehr als 80 renommierte Aussteller, die die ganze Palette an Produkten rund um die Themen Finanzen und Geldanlage abdecken sowie interessante Podiumsdiskussionen mit Größen der Szene wie Mick Knauff und Markus Koch. "Von Banken wie der Consorsbank, HSBC und der Commerzbank über Broker wie LYNX und Admiral Markets bis hin zu Finanzmedien wie "Der Aktionär", Euro am Sonntag oder wallstreet:online und Goldhändlern wie Degussa - wer Interesse an seinen Finanzen hat, wird auf dem Börsentag Berlin 2016 fündig", freut sich Dirk Mahnert, Geschäftsführer von B2MS und ebenfalls Mitveranstalter. "Wie immer haben wir dabei viel Wert auf ein ausgewogenes Angebot gelegt. Es ist also sowohl für konservative Langfristanleger und aktive Trader das Richtige dabei. Auch als Anfänger sollte man keine Scheu haben, es ist schließlich nie zu spät, sein Geld in die eigenen Hände zu nehmen."





Der Börsentag Berlin 2016 findet in diesem Jahr erstmals in neuer Location im Ludwig-Erhard-Haus (Fasanenstraße 85, 10623 Berlin) statt, fußläufig erreichbar vom Kurfürstendamm und vom Bahnhof Zoologischer Garten. Ab 9.30 Uhr sind die Türen geöffnet. Um 17.00 Uhr endet die Veranstaltung. Der Eintritt zum Börsentag ist wie immer frei, eine Anmeldung jedoch erforderlich.



Weitere Informationen sind unter http://www.boersentag-berlin.de verfügbar.





Über die Quadriga Communication GmbH



Die Quadriga Communication GmbH ist eine renommierte Agentur für Finanzkommunikation mit Sitz in der Hauptstadt Berlin. Sie bietet kompetente, hochwertige und zielorientierte Beratung rund um die Themen Öffentlichkeitsarbeit, Produkt- und Vertriebskommunikation, Markenkommunikation sowie Eventmanagement. Ihre Mitarbeiter decken unterschiedliche Kompetenzbereiche ab und verfügen neben langjähriger beruflicher Erfahrung in ihren jeweiligen Fachgebieten über ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Loyalität. Zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Finanz- und Verlagsbranche schenken der Quadriga Communication GmbH ihr Vertrauen.





Über die B2MS GmbH



B2MS verwirklicht deutschlandweit Events für erklärungsbedürftige Produkte. Die Veranstaltungen begeistern und informieren. Dafür schafft B2MS Begegnungsräume, in denen besondere Momente zugleich das Herz und den Verstand der Kunden erreichen. Im intensiven Wettbewerb sichert dies den nachhaltigen Erfolg von Unternehmen und Produkten.



