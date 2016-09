Häfft-Verlag mit XXL-Kalendern auf der Insights-X

Neue PBS-Artikel und viele Display-Varianten in Halle 2/B18



Zum zweiten Mal präsentiert sich der Münchner Häfft-Verlag dem Fachpublikum und zeigt die Neuheiten für 2017/2018 auf der Schreibwaren Fachmesse Insights-X in Nürnberg.



(firmenpresse) - In bester Laune stellen die häfftigen Kalenderexperten aus München ihr Sortiment auf der PBS-Fachmesse insights-X in Nürnberg vor. Die angelieferten Displays überzeugten viele Händler und Käufer. Einige neu entwickelte Artikel von Häfft & Schulstuff mussten aufgrund der hohen Nachfrage sogar nachgedruckt werden. Besonders die Neuheit Schulstuff Schülertimer kam bei den Jugendlichen jeden Alters extrem gut an. Zudem gelang die Ausweitung des Portfolios im Bereich der Erwachsenen, Familie und Berufstätigen im Kalenderjahr 2016: Als Bestseller mit Marathon-Qualitäten entpuppte sich der Family-Timer sowie die FamilienPlaner in der 18- oder 12-Monatsvariante. Ab sofort stehen die FamilienPlaner auch in der XXL-Größe zur Verfügung und bieten dem Nutzer noch mehr Spalten, mehr Platz und somit mehr Informationen zum Eintragen.



Für das Jahr 2017 stellt der Häfft-Verlag weitere Innnovationen vor: Äußerst stabile Display-Varianten in mehreren Größen, ausgeklügelte Taschen- und Wandkalender für alle Zwecke und durchdachte Schülerplaner für jeden Geschmack. Die Münchner Kalenderspezialisten, die bereits über 25 Jahre am PBS-Markt bestehen, bieten praktische Lösungen für u.a. Alltag, Business, Familie und erzielen mit den 2016 ausverkauften Deluxe-Timern nun auch nennenswerte Erfolge im Premium-Segment.



Verlagsgründer Stefan Klingberg unterstreicht seine Zufriedenheit: „Wir haben in diesem Jahr viel Positives erreicht und wollen das GescHÄFFT mit unseren bewährten und neuen Partnern weiter ankurbeln. Wir freuen uns auf viele Fachbesucher, denn der Fachhandel ist einer unserer wichtigsten Vertriebsbereiche. Auf unserem Insights-X Messestand (Halle 2, B18) kommen wir mit vielen Händlern und Multiplikatoren ins Gespräch und zeigen, wie man den Endkunden die Vorzüge unserer Häfft-Artikel am besten präsentiert. Denn wir haben für 2017 sehr viel vor!“



Mehr Infos unter: www.haefft-verlag.de







http://www.haefft-verlag.de



„Mehr Spaß und weniger Chaos im Schulalltag“ – unter diesem Motto entwickelte sich das „Häfft“ der beiden früheren Schülerzeitungsmacher Andy Reiter und Stefan Klingberg zu Deutschlands bestgelauntem Schülerkalender.

Inzwischen hat der Häfft-Verlag von München aus die Schreibwaren-Landschaft neben Aufgabenheften erfolgreich um clevere Vokabel-Häffte und schicke Chäff-Timer bereichert, doch die Mission für bessere Lernmotivation ist noch lange nicht vorbei...



Häfft-Verlag GmbH

Yael Rabinovici

Monumentenstr. 33

Häfft-Verlag GmbH

10829 Berlin

Tel: 030 / 31 10 25 – 60

E-Mail: rabinovici(at)haefft-verlag.de

www.presse.haefft-verlag.de



Firma: Häfft-Verlag GmbH

Ansprechpartner: Yael Rabinovici

Stadt: Berlin

Telefon: 030 / 31 10 25 – 60



