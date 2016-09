KOSIMA-Haus zur Wahl zum Haus des Jahres 2016 nominiert

Am 05.12.2016 wird der Hausbau-Award "Haus des Jahres 2016" in Berlin vergeben

Das "Haus des Jahres 2016" von KOSIMA

(firmenpresse) - Berlin, 27.09.2016 - Das Motto der diesjährigen Abstimmung steht ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Energieeffiziente Fertighäuser und Massivhäuser wurden vom Bauratgeber Deutschland zur Wahl nominiert. Bis zum 01.12.2016 darf auf der Webseite des Bauratgebers für das schönste Haus abgestimmt werden. Außerdem verleiht eine Jury aus Vertretern der Immobilienbranche den Preis "Energieeffizientestes Haus des Jahres 2016".



KOSIMA-Haus möchte vor allem mit einem individuellen, modernen Design im Bauhausstil überzeugen. Zur Wahl steht ein massiv gebautes, hochwertig ausgestattetes Stadthaus in Potsdam, das sich über zweiweinhalb Etagen erstreckt. Bis ins kleinste Detail durchdacht, erinnert der Eingang über einen kleinen Hof von der "Gasse" aus an die stilvollen Raumfolgen italienischer Arkadien. Die offene, großzügige Raumgestaltung mit bodentiefen Fenstern sorgt für einen warmen, freundlichen Lichteinfall im gesamten Haus.



Eckdaten KOSIMA-Haus

Wohnfläche: 295 m²

Geschosse: 2 1/2

Bauart: Massiv; Ziegel und Stahlbeton

Zimmer: 7



Energie-Eckdaten

Dämmung: Ohne Wanddämmung; 36,5 cm Massivwand

Heizungsart: Gasbrennwertheizung und Warmwasserwärmepumpe

KfW-Standard: 15% Unterschreitung der EnEV 2014



(Quelle: Bauratgeber Deutschland)



Seit fast zwei Jahrzehnten entwirft das Architekten-Unternehmen KOSIMA-Haus individuelle Massivhäuser zum Festpreis. Ob Bungalows, Einfamilienhäusern oder Stadtvillen in Massivbauweise, "jedes Haus ist so individuell wie seine Bewohner". Getreu dieser Unternehmensphilosophie gestaltet KOSIMA die Häuser der Bauherren ganz nach deren Wünschen. Somit unterscheiden sich die Architektenhäuser, je nach den persönlichen Vorstellungen der Kunden, in Raumprogramm, Baustil und Ausstattung.



Für den Bau von Massivhäusern verwendet das Unternehmen qualitativ hochwertige Baustoffe. Dadurch versprechen die KOSIMA-Häuser neben einem ansprechenden Aussehen, auch eine hohe Energieeffizienz nach modernen Standards.



Die Wahl des Architektenhauses von KOSIMA-Haus zum "Haus des Jahres 2016" - Stimmen Sie jetzt ab!







Kosima-Haus entwirft individuelle Architektenhäuser ganz nach den Wünschen der Kunden zum Festpreis. Vom Haustyp, über die Dachauswahl bis hin zur Innenausstattung ist alle frei planbar. Komfort und Langlebigkeit definieren hierbei das Hausbaukonzept, für das ausschließlich qualitative Baumaterialien verwendet werden. Darüber hinaus entwirft Kosima die gewünschten, energieeffizienten Massivhäuser nach KfW 55 bis KfW40 Plus. Das Unternehmen ist vorrangig in Berlin, Brandenburg, Hamburg und Hessen tätig.





