Sebastian Niklaus gibt Solo-Konzert im ART Stalker

(firmenpresse) - Sebastian Niklaus – Solo

deutsche Songs mit Gitarre und Ukulele



Der Karlsruher Singer/Songwriter Sebastian Niklaus schreibt seit 2009 Songs für Gitarre und Ukulele mit deutschen Texten. Nach ersten Gehversuchen auf offenen Bühne folgten bald weitere Auftritte in Karlsruhe und Umgebung. Knapp drei Jahre und zahlreiche Konzerte später tauschte der studierte Elektroingenieur seinen Beruf gegen die Musik ein. Erste Radioerfolge konnte er mit der von Edo Zanki produzierten Single "In mir“ erzielen.

Live überzeugt er mit seiner humorvollen Art Solo, als Duo, Trio oder zu fünft mit seiner Band in Clubs, bei Stadtfesten und Festivals. In den letzten Monaten spielte er unter anderem beim Zelt-Musik-Festival in Freiburg, beim Motzstraßenfest in Berlin oder dem Tag der Organspende in Hannover. Neben dem WDR und SWR Fernsehen berichtete auch SpiegelOnline über die Musik des singenden Elektroingenieurs.



http://www.sebastian-niklaus.com

https://de.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Niklaus



Videos

„In mir“ https://www.youtube.com/watch?v=roihbquqzIk

„Ziel vor Augen“ https://www.youtube.com/watch?v=4JrExC6a9Eg

„Freunde“ https://www.youtube.com/watch?v=NBt8OP9G1rk



Sonntag 09. Oktober 2016

Beginn 20:30 Uhr

Vorverkauf: 6,00 Euro, Abendkasse: 8,50 Euro, Studenten 3:00 Euro

Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de





ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!





ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de

ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de

