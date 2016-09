Design Thinking - praxisnah und projekterprobt

Nutezrfreundliche Lösungen nach den Prinzipien des Design Thinking

(firmenpresse) - D-LABS vermittelt am 16.-17. November 2016 in Berlin Grundlagen und Best Practices für die Anwendung von Design Thinking. Aufgrund langjähriger Projekterfahrung auf Basis der Prinzipien des Design Thinking kann D-LABS besonders praxisnah zeigen, was mit Design Thinking erreicht werden kann.



Angesprochen sind Einzelteilnehmer oder Teams aus allen Branchen, die mit komplexen strategischen Problemstellungen konfrontiert sind und neue Produkte, Services, Strategien und Customer Experiences mitgestalten. Das Training erfordert keine Design Thinking-Vorkenntnisse. Teilnehmer sollten Interesse an einer agilen Arbeitsweise, am interdisziplinären Denken und den Kundenbedürfnissen mitbringen.



-Einführung in die Theorie, Kernelemente, Prozessschritte und das Mindset des Design Thinking

-Ausgewählte Methoden und Werkzeuge für den Design Thinking-Prozess, die Sie direkt in Ihrem beruflichen Alltag anwenden können

-Verständnis für Kundenbedürfnisse: Differenzieren von Wünschen und Bedürfnissen, Problemfeldern und Verbesserungsmöglichkeiten

-Verbesserung der Kommunikation von Ideen mit Hilfe von Prototypen

-Erfahrungen in Design Thinking durch das Anwenden der Lerninhalte an einer generischen Aufgabenstellung



In kleinen Teams werden Sie individuell von einem Design Thinking-Coach während der Arbeit an praxisnahmen Aufgabenstellungen betreut. Das Training findet im nhow in Berlin statt. Prototyping-Material und genügend Platz für die Teamarbeit sind vorhanden. Sie treffen Menschen mit ganz unterschiedlichen beruflichen Hintergründen, erweitern Ihr Netzwerk und erschließen sich neue Perspektiven. Der Fokus des Trainings liegt auf der praktischen Anwendung der Lerninhalte. Das Verhältnis zwischen Theorie, Praxis und Reflektion beträgt 20/70/10 Prozent.



KONTAKT UND ANMELDUNG

D-LABS GmbH

academy(at)d-labs.com





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.d-labs.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die D-LABS GmbH setzt die Prinzipien des Design Thinking ein, um anwenderfreundliche Lösungen zu schaffen, die begeistern. Ihre Kunden begleitet und berät D-LABS darin, Human Centered Design richtig einzusetzen, um die digitale Transformation erfolgreich zu meistern.



Eine neue Lösung soll konzipiert oder implementiert werden. Die Komplexität einer bestehenden IT-Landschaft muss reduziert werden. Ein nutzerfreundliches Kundenportal wird benötig. Die D-LABS GmbH betreut solche Projekte seit über 10 Jahren. Damit gehört sie weltweit zu den Pionieren in der Anwendung der Prinzipien des Design Thinking. Das vom SAP-Gründer Prof. Hasso Plattner initiierte Potsdamer Unternehmen setzt seit Gründung auf innovative und nutzerorientierte Methoden des Human Centered Designs als Basis für die Lösungsfindung.

Dies ist eine Pressemitteilung von

D-LABS

PresseKontakt / Agentur:

D-LABS

D-LABS PRESSESTELLE

Rudolf-Breitscheid-Str. 189

14482 Berlin

presse(at)d-labs.com

033197992312

http://www.d-labs.com



Datum: 29.09.2016 - 18:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1406626

Anzahl Zeichen: 1921

Kontakt-Informationen:

Firma: D-LABS

Ansprechpartner: D-LABS ACADEMY

Stadt: Berlin

Telefon: 033197992300





Diese Pressemitteilung wurde bisher 16 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung