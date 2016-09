Kölner Stadt-Anzeiger: IG Keupstraße nennt Zschäpe-Äußerungen "lächerlich"

(ots) - Die Vorsitzende der IG Keupstraße in Köln, Meral

Sahin, hat die Aussagen von Beate Zschäpe im NSU-Prozess als

"lächerlich" bezeichnet. "Die Äußerungen haben nicht den geringsten

Wert", sagte Sahin dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Der

rechtsextreme Nationalsozialistische Untergrund (NSU) hatte in der

überwiegend von türkischen Migranten bewohnten Keupstraße in

Köln-Mülheim einen Nagelbombenanschlag verübt, bei dem 22 Menschen

verletzt wurden. Zschäpe hatte sich am Donnerstag vor Gericht

erstmals selbst geäußert und ihr "Fehlverhalten" bedauert. Sahin

erklärte dazu: "Über Dutzende Verhandlungstage hinweg hat sie

geschwiegen, nichts zur Aufklärung beigetragen und jetzt auf einmal

fällt ihr angeblich ein, dass sie ihre Meinung geändert hat. Was soll

man mit so etwas anfangen?"







