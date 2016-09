GBI AG-Vorstandssprecher Ralph-Dieter Klossek wechselt in den Aufsichtsrat

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Erlangen ? Der bisherige Vorstandsprecher beim Immobilienentwickler GBI AG, Ralph-Dieter Klossek, wechselt zum 1. Oktober in den Aufsichtsrat des Unternehmens. Die Funktion als Sprecher übernimmt das Vorstandsmitglied Reiner Nittka.



Ralph-Dieter Klossek und Reiner Nittka arbeiten seit der Gründung im Jahr 2001 im Unternehmen. Mit der Umwandlung der GBI in eine Aktiengesellschaft im Jahr 2007 waren beide im Vorstand tätig. ?Durch die Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat wird die Kontinuität in der Arbeit des Unternehmens gewahrt und die bewährte Zusammenarbeit unter veränderten Vorzeichen fortgeführt?, bewertet Ralph-Dieter Klossek die Umstrukturierung.



Dr. Manfred Schoeps, Aufsichtsratsvorsitzender der GBI AG: ?Wir möchten Ralph-Dieter Klossek für seine langjährige erfolgreiche Vorstandsarbeit danken, die nicht nur durch seine hohe fachliche Kompetenz, sondern auch durch sein menschliches Wirken und hohe Einsatzfreude geprägt war. Er war an der dynamischen Entwicklung der GBI AG von Anfang an nachhaltig beteiligt und hat mit seiner Zuständigkeit für den Kaufmännischen- und Finanzbereich die Grundlagen für den Erfolg des Unternehmens ganz wesentlich mit geschaffen.?



Die kaufmännische Leitung wird vom Vorstand Herrn Engelbert Maus und der Bereich Finanzierung/Controlling vom Einzelprokuristen Herrn Bernd Reitenspieß übernommen.



Die GBI AG entwickelt Immobilienprojekte hauptsächlich in den Bereichen Hotel- und Wohnungsbau. Allein oder mit Partnern konnten seit der Gründung im Jahr 2001 Hotel- und Apartmentprojekte in Deutschland mit einem Volumen von mehr als einer Milliarde Euro verkauft bzw. platziert werden. Intensiviert hat die GBI AG seit 2010 ihr Engagement in der Entwicklung und im Bau von Studentenapartments. Unter dem Namen SMARTments sind bis 2017 mehr als 1.700 Apartmentplätze u.a. in Hamburg, Frankfurt/M., Darmstadt, Mainz und Köln fertiggestellt oder geplant. Inzwischen gibt es innerhalb der SMARTments-Marke zudem zwei andere Bereiche für Projektentwicklungen: SMARTments business und SMARTments living. Muttergesellschaften der GBI AG sind mit jeweils 50%iger Beteiligung die Frankonia Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft und die Moses Mendelssohn Vermögens-Verwaltungsgesellschaft GmbH & Co. KG. Vorstände der GBI AG sind Reiner Nittka (Vorstandssprecher), Markus Beugel, Engelbert Maus, Gerrit M. Ernst und Dagmar Specht.

http://www.gbi.ag

http://shortpr.com/hntyut



Kommentare zur Pressemitteilung