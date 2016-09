Mini-Outdoor-Smartphone SPT-210 mit Dual-SIM und Android 5.1, IP65

Ultrakompakt und leicht: Das ideale Zweit-Handy mit Smartphone-Funktion

Mini-Outdoor-Smartphone

(firmenpresse) - Kann alles, was ein grosses Outdoor-Smartphone (https://www.pearl.ch/ch-nc-1010-android-smartphone-smartwatch-android-uhr.shtml) von simvalley MOBILE (http://www.simvalley-mobile.ch/) kann: Dieses Mini-Outdoor-Smartphone steht seinen grossen Brüdern in nichts nach!



Besonders kompakt und leicht: Der neue Begleiter findet selbst in der kleinsten Tasche Platz. Er trägt selbst in der Hosentasche nicht zu dick auf. Und mit gerade einmal 70 Gramm fällt das Mini-Smartphone sogar auf Reisen kaum ins Gewicht!



Die ideale Alternative für Beruf und Freizeit: Das kleine Multitalent ist staubdicht und wetterfest. Das macht es zum idealen Begleiter für Outdoor-Abenteuer oder den Camping-Ausflug, auf der Baustelle, am Strand u.v.m. Und das teure, grosse Hauptgerät bleibt sicher zu Hause!



Immer und überall erreichbar: Über 4 Tage Stand-by und 5 Stunden Gesprächszeit macht unabhängig von Steckdosen. Und dank Quadband-GSM nahezu weltweit in jedem Netz telefonieren.



Schnelles WLAN und UMTS-Internet: Unterwegs fast überall in rasanter UMTS-Geschwindigkeit surfen und Zuhause von schnellem N-WLAN profitieren. Musik und Videos streamen, Online-Radiosender hören, E-Mails bearbeiten u.v.m.



Power für jede Aufgabe: Der rechenstarke Vierkern-Prozessor sorgt zusammen mit dem modernen Android-5.1-Betriebssystem für flüssigen Betrieb der Anwendungen.



Auf 2 Nummern erreichbar: Die Dual-SIM-Technologie managt 2 SIM-Karten gleichzeitig. Einfach eine Prepaid-Karte des Urlaubslandes einsetzen und teure Roaming-Gebühren sparen. Oder bequem private und berufliche Gespräche trennen.



- Robustes Mini-Outdoor-Smartphone

- Staub- und wetterfest: IP65

- Weltweit einsetzbardank Quadband-GSM 850/900/1800/1900 MHz, UMTS 2100 MHz

- Dual-SIM-Technologiefür parallelen Betrieb von 2 SIM-Karten (Format: Micro-SIM)

- Vertrags- und SIM-Lock-frei

- Ideal für Outdoor-Abenteuer, Sport, Camping, Strand, Baustelle, als Zweit-Gerät u.v.m.



- Kratzfestes Multitouch-Display mit 6,2 cm (2,45"), 240 x 320 Pixel

- Schneller Vierkern-Prozessor mit 1,3 GHz Mediatek MT6580 und 3D-Grafikbeschleuniger Mali-400 MP

- Arbeitsspeicher (RAM): 1 GB

- Betriebssystem: Android 5.1 Lollipop

- Flexibler Speicher: 8 GB intern, erweiterbar per microSD-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

- Kamera auf der Rückseite: 2 Megapixel

- Bewegungs-, Lage-, Distanz- und G-Sensor, Gyroskop

- Multimediaplayer für Musik, Bilder und Videos

- Übertragungs-Standards: HSPA+, GPRS, WLAN, Bluetooth 4.0, OTG

- WLAN mit bis zu 150 Mbit/s: IEEE 802.11b/g/n

- GPS-Empfänger für weltweite Positionsbestimmung und Navigation

- Schnittstellen: 3,5-mm-Klinke, Micro-USB, microSD

- Stromversorgung: Li-Po-Akku mit 900 mAh, bis zu 5 Std. telefonieren und 100 Std. Stand-by

- Masse: 50 x 94 x 14 mm, Gewicht: 70 g

- Mini-Outdoor-Smartphone inklusive Akku, Ladegerät, USB-Kabel, Headset, Schraubendreher, Display-Schutzfolie und deutscher Anleitung

- Batterie-/Akkuspannung: 3 Volts



Preis: CHF 149.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 299.95

Bestell-Nr. PX3991



Zum Mini-Outdoor-Smartphone (https://www.pearl.ch/ch-a-PX3991-1010.shtml?vid=016)





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pearl.ch



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die PEARL Schweiz GmbH wurde 1996 als eigenständiges Unternehmen der PEARL-Gruppe gegründet um speziell auf den Schweizer Markt einzugehen. Das Produktsortiment umfasst vor allem Computer- und Druckerzubehör, Unterhaltungselektronik, Navigationsgeräte, Tablet-PCs, Smartphones und Software sowie zahlreiche Artikel für Haushalt, Wellness, Lifestyle, Sport, Freizeit und Fun. Der Onlineshop www.pearl.ch zählt inzwischen über 15 000 Produkte und ist zusammen mit dem grossen 300-seitigen Katalog, der sechsmal im Jahr erscheint, der Hauptabsatzkanal.

PEARL Schweiz hat bereits über 250 000 zufriedene Stammkunden in der ganzen Schweiz, darunter zahlreiche Firmen, Versicherungen, Schulen und Behörden. In den Factory Outlets in Basel/BS, Egerkingen/SO, Pratteln/BL und Spreitenbach/AG können die Artikel auch direkt erworben werden. Weitere Eröffnungen von Factory Outlets in der ganzen Schweiz sind in Planung.

Dies ist eine Pressemitteilung von

PEARL Schweiz GmbH

PresseKontakt / Agentur:

PEARL Schweiz GmbH

Vanessa Brunner

Grüssenhölzliweg 5

4133 Pratteln

info(at)pearl.ch

+41 61 826 20 20

http://www.pearl.ch



Datum: 29.09.2016 - 18:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1406643

Anzahl Zeichen: 3447

Kontakt-Informationen:

Firma: PEARL Schweiz GmbH

Ansprechpartner: Vanessa Brunner

Stadt: Pratteln

Telefon: +41 61 826 20 20





