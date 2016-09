Digitale Innovation im Gesundheitsbereich

Auch Gesundheitsbetriebe sind ökonomischen Spielregeln unterworfen. Sie müssen sich ständig neu erfinden, um am Ball zu bleiben. Das Internet bietet viele Chancen.

EBS Business School | Health Care Management Institute

(firmenpresse) - Das World Wide Web hat in den letzten zwei Jahrzenten die Art und Weise unserer Kommunikation grundlegend verändert. Nachrichten werden in sekundenschnelle übermittelt und Wissen kann per Mausklick gesammelt und geteilt werden. Raum und Zeit werden so dramatisch verkürzt und ermöglichen schnelleres Handeln auf allen Ebenen. Diese Entwicklung ist gerade in der Medizin sehr wertvoll. Nicht selten kann Zeit lebensrettend sein.



Am Health Care Management Institute (HCMI) im hessischen Schloss Reichartshausen finden Gesundheitsexperten drei berufsbegleitende Studiengänge, die ihren klassischen Medizinerblick erweitern und es so ermöglichen, die Ökonomie im Gesundheitsbetrieb aktiv mitzugestalten. Beispielsweise wurde Aumedo, die größte Fachplattform für Augenheilkunde und Optik im deutschsprachigen Raum, von einem MBA Absolventen aus 2012 gegründet. Niklas Götzen hat sich zur Aufgabe gemacht, Patienten mit dem passenden Augenarzt, Operateur oder Optiker in der Nähe zu verknüpfen. Immerhin tummeln sich in dieser Branche im deutschsprachigen Raum 22.800 Akteure.



Die drei Studiengänge "Gesundheitsökonom" und "Executive MBA Health Care Management" sowie "Market Access Management" bieten eine hochwertige, postakademische Weiterbildung. Bereits mehr als 1000 Führungspersönlichkeiten aus der Schmiede des HCMI gestalten den Gesundheitsmarkt in ganz Deutschland aktiv mit.



Am 16. November 2016 startet Studiengang "Market Access Management". Der Fokus liegt hier auf der Markteinführung von pharmazeutischen oder medizinischen Produkten. Mehr Infos zu den Studiengängen finden Sie auf www.ebs-hcmi.de.



Innovate.Healthcare: Vom 21 bis zum 23.Oktober 2016 findet in Hamburg der Hackathon "Innovate.Healthcare" statt. Bei einem Hackathon arbeiten Programmierer intensiv an innovativen Ideen für die Healthcare Branche.



Health Care Day: Am 6.Oktober 2016 findet am Campus des Schlosses Reichartshausen ein Tag voller Wissensaustausch mit hochrangigen Referenten statt.







http://www.ebs-hcmi.de/



Die Gesundheitsbranche gilt als einer größten Wirtschaftszweige in Deutschland mit rasanten Wachstumszahlen. Das Gesundheitswesen ist ein klarer Wachstumsmotor in Deutschland. Die medizinische Versorgung in Deutschland setzt Maßstäbe und erfordert ständige Reformprozesse, um den Status zu halten oder den zukünftigen Herausforderungen gewachsen zu sein.



Als Akteur im Gesundheitswesen hat man sich dieser Entwicklung zu stellen. Wer im Gesundheitswesen beruflichen Erfolg haben möchte, muss heute neben seiner eigentlichen Qualifikation in der Medizin und Pharmazie sowie in der Pflege und in dem Versicherungswesen auch die Regeln und Funktionsweisen der Gesundheitsökonomie und des Managements beherrschen, um gegenüber den Patienten kompetent aufzutreten oder gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und Verhandlungspartnern bestehen zu können.



EBS Business School - Health Care Management Institute

Gustav-Stresemann-Ring 3, 65189 Wiesbaden

