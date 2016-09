PC-Stereo-Soundbar mit Bluetooth und AUX-In, USB-Stromversorgung, 10 W

Voller Klang für PC-Spiele, Multimedia und Bluetooth-Musikstreaming

(firmenpresse) - Klangstarkes Entertainment: Der formschöne Stereo-Lautsprecher bringt die beste Unterhaltung auf den Schreibtisch. Am vollen Sound bei PC-Spielen, Videos und Musik erfreuen.



Per Kabel oder drahtlos: Den Klangriegel über das integrierte Klinke-Kabel mit dem PC verbinden. Oder die Lieblingshits per Bluetooth von Smartphone, Tablet-PC und anderen Bluetooth-fähigen Geräten streamen.



Bequem erreichbare Zusatzanschlüsse: Die Soundbar (https://www.pearl.ch/ch-nc-1262-bluetooth-lautsprecherboxen-audio-adapter-bluetooth-lautsprecher-bt-aktivlautsprecher-boxen-soundbars-speaker-subwoofer.shtml) von auvisio (http://www.auvisio.ch/) bietet auch Klinke-Buchsen für Kopfhörer und Mikrofon. So muss man sich nicht mehr umständlich unter den Schreibtisch bücken.



Praktische USB-Stromversorgung: Die PC-Soundbar benötigt weder Netzteil noch eine Steckdose. Einfach an einem freien USB-Port des Computers anschliessen.



Platzsparend: Unter dem Monitor aufgestellt nimmt der schlanke Lautsprecher kaum Fläche in Anspruch.



- PC-Stereo-Soundbar,bequem unter dem Monitor platzierbar

- Musikwiedergabe über drahtloses Bluetooth-Audio-Streaming und über AUX-Eingang

- Ideal für PC, Smartphone, Tablet-PC und andere Bluetooth-fähige Geräte

- Umschaltbarer Wiedergabe-Modus: Bluetooth / AUX-In

- Integrierter Stereo-Verstärker,Lautstärke-Drehregler und Ein/Aus-Schalter

- Bluetooth 2.1, bis zu 10 m Reichweite

- Frequenzbereich: 80 - 20.000 Hz

- Ausgangsleistung (RMS):2x 5 W, Musikbelastbarkeit: 2x 10 W

- Signal-Rausch-Verhältnis: > 95 dB

- Stromversorgung (5 V) über integriertes USB-Kabel(75 cm lang)

- Fest angebrachte PC-Verbindungskabel(75 cm lang, 3,5-mm-Klinkenstecker): AUX-In, Mikrofon

- Anschlüsse (3,5-mm-Klinkenbuchse): Kopfhörer, Mikrofon

- Farbe: schwarz

- Masse: 435 x 58 x 60 mm, Gewicht: 650 g

- PC-Soundbar inklusive deutscher Anleitung



Preis: CHF 35.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 69.95



Bestell-Nr. ZX1590



Zur PC-Stereo-Soundbar (https://www.pearl.ch/ch-a-ZX1590-1262.shtml?vid=016)





Die PEARL Schweiz GmbH wurde 1996 als eigenständiges Unternehmen der PEARL-Gruppe gegründet um speziell auf den Schweizer Markt einzugehen. Das Produktsortiment umfasst vor allem Computer- und Druckerzubehör, Unterhaltungselektronik, Navigationsgeräte, Tablet-PCs, Smartphones und Software sowie zahlreiche Artikel für Haushalt, Wellness, Lifestyle, Sport, Freizeit und Fun. Der Onlineshop www.pearl.ch zählt inzwischen über 15 000 Produkte und ist zusammen mit dem grossen 300-seitigen Katalog, der sechsmal im Jahr erscheint, der Hauptabsatzkanal.

PEARL Schweiz hat bereits über 250 000 zufriedene Stammkunden in der ganzen Schweiz, darunter zahlreiche Firmen, Versicherungen, Schulen und Behörden. In den Factory Outlets in Basel/BS, Egerkingen/SO, Pratteln/BL und Spreitenbach/AG können die Artikel auch direkt erworben werden. Weitere Eröffnungen von Factory Outlets in der ganzen Schweiz sind in Planung.

PEARL Schweiz GmbH

PEARL Schweiz GmbH

Vanessa Brunner

Grüssenhölzliweg 5

4133 Pratteln

info(at)pearl.ch

+41 61 826 20 20

http://www.pearl.ch



Firma: PEARL Schweiz GmbH

Ansprechpartner: Vanessa Brunner

Stadt: Pratteln

Telefon: +41 61 826 20 20





