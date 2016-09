IT & Hardware & Software & TK

Internet-Marketing ist im Handwerk angekommen

Verlagsanstalt Handwerk, Konradin-Verlag und Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main sind beim Internet-Marketing-Tag im Handwerk dabei

Der Internet-Marketing-Experte Thomas Issler (Bildquelle: Daniel Baldus)

(firmenpresse) - Die Verlagsanstalt Handwerk aus Düsseldorf und der Stuttgarter Konradin-Verlag sind Haupt-Medienpartner des von Thomas Issler und Volker Geyer veranstalteten Internet-Marketing-Tag im Handwerk. Zusätzlich ist die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main als Partnerkammer dabei. Dies zeigt dass die Themen Internet-Marketing und Social Media mitten im Handwerk angekommen sind.



Der Internet-Marketing-Tag im Handwerk, der am 29. Oktober 2016 in Frankfurt stattfindet, wird auch dieses Jahr der Branchen-Event für im Internet aktive Handwerksfirmen. Die Referenten sind Michael Rummenigge, Volker Geyer, Umberta Andrea Simonis, Ludger Freese, Ralf Steinhoff und Thomas Issler. Teils Marketing-Profis, aber auch "ganz normale" Unternehmer, die tiefe Einblicke in ihre sehr erfolgreichen Webaktivitäten bieten. Zusätzlich gibt es spannende Live-Interviews mit Heike Schauz und Alexander Baumer. Beim Champions Talk sind Werner Deck, Marie Therese Simon, Eva-Maria Trummer, Melanie Bernhardt sowie Michael Mester als illustre Gäste dabei. Moderiert wird die Veranstaltung von Nina Ruge.



Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://thomas-issler.com/internet-marketing-ist-im-handwerk-angekommen/





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.thomas-issler.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Thomas Issler ist Inhaber der Internet-Agentur 0711-Netz sowie vom Internet Marketing College. Sein Wissen gibt er zusätzlich als Speaker und Autor weiter. Als Fachinformatiker für Systemintegration kennt er die Technik und die betriebswirtschaftliche Seite. Seine wahre Liebe gilt jedoch dem Internet-Marketing. Sein Ziel ist es kleine und mittelständische Unternehmen bei der Kundenakquise über das Internet zu unterstützen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Thomas Issler

PresseKontakt / Agentur:

Thomas Issler

Thomas Issler

Parlerstr. 4

70192 Stuttgart

thomas(at)thomas-issler.com

0711-2591718

http://www.thomas-issler.com



Datum: 29.09.2016 - 19:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1406662

Anzahl Zeichen: 1367

Kontakt-Informationen:

Firma: Thomas Issler

Ansprechpartner: Thomas Issler

Stadt: Stuttgart

Telefon: 0711-2591718





Diese Pressemitteilung wurde bisher 118 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung