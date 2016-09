Elternglück im Doppelpack: Die Mehrlings-Kinderwagen von Britax

BRITAX B-AGILE DOUBLE in der Farbe Cosmos Black

(firmenpresse) - In den letzten Jahrzehnten ist die Anzahl an Mehrlingsgeburten in Deutschland rasant gestiegen. Nachdem der Arzt die frohe Botschaft über ihr doppeltes Glück überbracht hat, müssen Eltern sich viele Gedanken rund um die Erstanschaffungen machen. Die zentrale Frage der baldigen Eltern ist jedoch immer die gleiche: Müssen wir uns nun alles doppelt kaufen?



Um alle werdenden Eltern bestmöglich zu unterstützen, hat Britax Zwillingskinderwagen konzipiert, damit Familien ihr Abenteuer im Doppelpack in vollen Zügen genießen können.



Der B-AGILE DOUBLE ist der Beweis dafür, dass ein Zweisitzer auch praktisch und handlich sein kann. Der Zwillingswagen passt durch normale Türrahmen und verfügt über eine einfache Einhand-Lenkfunktion. Ein doppeltes Travel System in einem kompakten Paket, inklusive flacher Liegeposition und der Möglichkeit zur Verwendung mit Babyschale.



BRITAX B-READY: Das Kombinationstalent

B-READY heißt Britax"s neuer Kinderwagen, der auch als Geschwisterwagen verwendet werden kann. Ein echter Verwandlungskünstler, der insgesamt 13 verschiedene Möglichkeiten bietet, den Nachwuchs sicher und bequem auf jeden Ausflug mitzunehmen. Dank mehrfach verstellbarer Rückenlehne und Fußstütze sind die Kleinen bereit für jedes Abenteuer. Die pannensichere Bereifung und die schwenk- und feststellbaren Vorderräder machen jede Fahrt mit dem B-READY zum Vergnügen, sei es zum Kindergarten, zum Shoppen oder zum Sonntagsspaziergang. Ob für ein Kind oder zwei, der B-READY lässt sich ganz leicht in einen Geschwisterwagen umbauen, in dem Neugeborene und Kleinkinder oder Zwillinge gemeinsam die Umgebung erkunden können.



BRITAX REVOLUTION PRO DUALLIE: Der Sportliche

Der zum Laufen und Skaten zugelassene REVOLUTION PRO DUALLIE zeigt, dass Beweglichkeit auch praktisch sein kann. Das Federungssystem und die belastungsfähigen Polymer-Verbundreifen sorgen für Komfort auf jedem Geländeboden. Ultimative Wendigkeit erlangt der Sportkinderwagen durch sein schwenk- und feststellbares Vorderrad.





http://www.britax-roemer.de



Britax ist weltweit führend im Bereich Kindersicherheit. Der innovative Hersteller sorgt dafür, dass Reisen für Familien mit Kindern sicher und unkompliziert sind. Als Spezialist für erstklassige Auto-Kindersitze, Kinderwagen und Zubehör, die den Bedürfnissen des Lebensstils moderner Familien gerecht werden, hat sich Britax zum Ziel gesetzt, Familien zu inspirieren, unbekümmert und mit Vertrauen in die Sicherheit stilvoll zu reisen.



Britax wurde 1938 in England gegründet und konzentrierte sich zunächst auf Sicherheitsentwicklungen wie Gurtsysteme für Erwachsene. 1978 fusionierte das Unternehmen mit seinem etablierten deutschen Pendant Römer. Im Jahr 2011 übernahm Britax die beliebte Marke für Outdoor-Kinderwagen BOB und 2013 den Kinderwagen- und Kindersitz-Geschäftszweig von BRIO. Im Jahr 2016 feiert das Unternehmen das 50. Jubiläum seines ersten Kindersitzes.



Heute hat Britax Niederlassungen in 12 Ländern und ist mit über 1000 Angestellten in beinahe allen Ländern der Welt aktiv. Für weitere Informationen über Britax besuchen Sie http://www.britax-roemer.de/ueber-uns/

Britax Römer Kindersicherheit

