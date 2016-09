Mit aller Kraft voraus: Ab 2017 kommt "Riverboat" wöchentlich und mit neuer Crew

(ots) - Ab Januar präsentieren die Moderatorenduos Kim

Fisher und Susan Link sowie Stephanie Stumph und Jörg Pilawa die

erfolgreiche MDR-Talkshow im wöchentlichen Wechsel im MDR FERNSEHEN.



Am 13. Januar 2017 startet Riverboat neu durch. Die Talkshow des

MDR geht dann wöchentlich um 22 Uhr auf Sendung und wird präsentiert

von der beliebten Frontfrau Kim Fisher und Susan Link, die das

ARD-Morgenmagazin moderiert und dem Talk-, Quiz- und Showmaster Jörg

Pilawa sowie der Schauspielerin Stephanie Stumph.



MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi: "Ich freue mich sehr

darüber, dass wir für unser Talk-Flaggschiff eine so prominente neue

Crew gefunden haben. Mit diesen beiden Teams werden wir uns sicher

auf spannende, amüsante und sehr unterhaltsame Gespräche freuen

dürfen."



Das eine Moderationsteam bedeutet Frauenpower pur! Mit Kim Fisher

und der aus Thüringen stammenden Susan Link ist Riverboat die einzige

Talkshow im deutschen Fernsehen mit zwei Gastgeberinnen. Beim zweiten

Moderatorenduo trifft langjährige Erfahrung auf eine Schauspielerin

in einer komplett neuen Rolle. Stephanie Stumph erschließt sich mit

ihrem Engagement beim Riverboat ein neues Spielfeld. Für ihren

Moderationspartner Jörg Pilawa bedeutet der Einstieg beim Riverboat

die Rückkehr zu einem ihm bestens vertrauten Genre.



Der bisherige Riverboat-Moderator René Kindermann verlässt nach

drei Jahren die Sendung, um als Moderator den MDR-Nachmittag zu

verstärken. Außerdem wird er weiterhin Sportsendungen im

MDR-Fernsehen und in der ARD moderieren.







