Dr. Müller GmbH auf der Coiltech in Italien

Zum zweiten Mal hat die Dr. Dietrich Müller GmbH aus Ahlhorn auf der Coiltech-Messe in Italien ausgestellt und Isoliermaterialien für den Elektromotorenbau sowie die Transformatorenfertigung gezeigt.

(firmenpresse) - Erneut hat die Dr. Dietrich Müller GmbH aus Ahlhorn auf der Coiltech-Messe in Italien ausgestellt und Isoliermaterialien für den Elektromotorenbau sowie die Generatorenfertigung vorgestellt. Ein weiterer Schwerpunkt waren Materialien für den Transformatorenbau.



Eine grosse Anzahl an Besuchern informierte sich über die Lösungen des Unternehmens.



Der Spezialist für Elektro-Isolierstoffe, der Lösungen für Transformatoren, Elektromotoren und Generatoren auf der Messe präsentierte, zeigte Neuigkeiten in folgenden Bereichen:



3M Isolationspapiere und -laminate



Auf der Messe präsentierte die Dr. Müller GmbH eine Übersicht aller Laminate und Papiere, die durch die 3M gefertigt werden. Auf grosses Interesse stiessen die neu entwickelten LFTi-Isolationspapiere für öl-gefüllte Transformatoren. Ausserdem stellte das Unternehmen die 3M-LFTi-Boards vor, die in einer LD- und einer HD-Variante vorgestellt wurden.



Isolierzylinder aus 3M-LFTi-Board



Aus LFTi-Board gefertigte Isolierzylinder konnten den interessierten Besuchern auf dieser Messe präsentiert werden. Eine grosse Variation von Durchmessern und Längen ist durch das Ahlhorner Unternehmen fertigbar.



Komponenten für Transformatoren



Auf der Messe zeigte das Ahlhorner Unternehmen auch Komponenten für Transformatoren. Neben Leistenmatten, Distanzstücken und weiteren Teilen aus Pressspan wurden auch Winkelringe gezeigt.







Über Dr. Dietrich Müller GmbH:

Die Dr. Dietrich Müller GmbH mit Sitz in Ahlhorn (Niedersachsen) beweist sich seit langem als

erfolgreicher Dienstleister für das Produzierende Gewerbe. Der Schwerpunkt liegt auf der

Entwicklung und Umsetzung von individuellen maßgeschneiderten Lösungen für die

Herstellungsprozesse der jeweiligen Partner.

Die Dr. Dietrich Müller GmbH ist mit rund 70 Mitarbeitern heute einer der weltweit größten

Zulieferer von Elektro-Isolierstoffen, Dichtungen und Wärmeleitprodukten. Neben dem

Firmensitz in Norddeutschland bestehen eine Niederlassung in Brasilien und ein

Vertriebsbüro in England.

Die Kunden kommen vornehmlich aus der Elektro- und Elektronikindustrie, aus der

Automobilproduktion sowie aus der Landtechnik und der Medizintechnik. Neben der

Entwicklung und Umsetzung technischer Lösungen realisiert die Dr. Dietrich Müller GmbH auch

Logistik- und Verpackungslösungen.

Das Unternehmen ist zertifiziert für das Qualitätsmanagement nach ISO 9001 sowie bei UL als recognized repackager gelistet. Damit behalten alle UL-approbierten Materialien ihre Zulassung.

Lösungen für Motoren und Generatoren



Wir entwickeln, fertigen und liefern flexible und starre Elektro-Isolierstoffe für Motoren und Generatoren unter Verwendung von Materialien weltweit führenden Herstellern. Sämtliche Isolierteile können durch uns geliefert werden.





Lösungen für luft- und ölgekühlte Transformatoren



Das Isoliersystem ist entscheidend für die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit von Öl-Transformatoren und Trockentransformatoren. Wir liefern einbaufertige Einzelteile und Kits.





Lösungen für Elektronikprodukte



Neben den Elektro-Isolierstoffen zur elektrischen Isolierung, entwickeln, fertigen und liefern wir Produkte und Systeme zur Kühlung von Elektronik.





Lösungen für Maschinenbau und Fahrzeugbau



Verbundwerkstoffe finden eine immer weitere Verbreitung im Maschinenbau und im Fahrzeugbau. Wir unterstützen in der Entwicklung und Fertigung von einbaufertigen Teilen und Systemen.



Unterstützung für Forschung, Entwicklung und Universitäten



Mit der Vielzahl an Fertigungsverfahren und verfügbaren Materialien sind wir der richtige Partner für die Lösung Ihrer Herausforderung.



Wir verarbeiten Materialien führender Hersteller: Kapton, Nomex, Mylar, Teonex, Norton TH, Ultem, Tecfilm, Rigidiso, Flexiso, Temac, Flexseal, GFK-Profile, Tufquin, Cequin, Thermavolt gehören zu den Produkten des Ahlhorner Unternehmens.



