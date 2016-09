Westfalenpost: Sanierungsstau an NRW-Schulen

(ots) - Ja, gleich vorweg, man kann auch in maroden

Klassenräumen etwas (fürs Leben) lernen: Widrige Umstände fördern die

Kreativität. Darauf deuten die vielen Karrieren ehemaliger

nordrhein-westfälischer Schüler hin. Sehr früh lernt man aber auch,

auf Versprechungen nicht hereinzufallen. Seit den 1980er Jahren

nehmen sich die Verantwortlichen in die Pflicht, Schulen zu

lebenswerten Orten zu gestalten. Jahr für Jahr müssen sie gestehen,

dieser Pflicht nur zum Teil nachgekommen zu sein. Zurzeit lindern

Millionenbeträge nur die schlimmsten Zustände. Die erdrückenden

Versäumnisse der letzten Jahrzehnte deuten auf ein Versagen der

Landespolitik hin, die so manche finanzschwache Kommune als

Schulträger im Stich gelassen hat. Ganze Schülergenerationen leiden

darunter. Wie brisant die Lage ist, darauf deutet eine Umfrage dieser

Zeitung hin: Demnach ist der Wunschzettel der Schuldezernenten in

Südwestfalen lang - und alle warten gespannt auf Details zum

Programm "Gute Schule 2020", die heute von Schulministerin Sylvia

Löhrmann präsentiert werden. Zwei Milliarden Euro gegen den

Sanierungsstau gilt es, gerecht zu verteilen. Gelingt das kurzfristig

nicht, hat Rot-Grün bei der nächsten Landtagswahl keine Chance.







